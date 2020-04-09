2020-04-09T13:31:08+03:00
Клиника года Новосибирск

Номинация «Доктор года - 2020»: Садовский Антоний Владиславович

Руководитель онкологического направления клиники «Медсанчасть-168», кандидат медицинских наук
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Руководитель онкологического направления клиники «Медсанчасть-168», кандидат медицинских наук Антоний Владиславович Садовский.Руководитель онкологического направления клиники «Медсанчасть-168», кандидат медицинских наук Антоний Владиславович Садовский.
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Номинация «Доктор года - 2020», специализация «Хирургия»

Антоний Владиславович Садовский окончил Новосибирский государственный медицинский университет в 2003 году. По окончании института успешно прошел клиническую ординатуру по специальности «хирургия». С 2005 года Антоний Владиславович работал врачом-хирургом в НУЗ ДКБ на станции Новосибирск-Главный ОАО «РЖД», стационар № 2, с 2007 года - врачом-хирургом в ФОНД МСЧ 168. В 2010 году получил высшую квалификационную категорию по данной специальности.

В 2009 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути улучшения непосредственных результатов панкреатодуоденальной резекции». По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, в том числе 3 работы в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендуемых ВАК РФ для публикации результатов кандидатской диссертации.

В 2015 году прошел курсы повышения квалификации по специальности «онкология».

Антоний Владиславович Садовский выполняет большой объем оперативных вмешательств при заболеваниях органов брюшной полости, постоянно следит за своим профессиональным ростом, читает периодическую медицинскую литературу, принимает участие в конференциях. В последнее время активно развивает продвижение лапароскопических операций в клинике «Медсанчасть-168».

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