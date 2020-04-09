АО «РЭС» напоминает: рыбалка в охранной зоне ЛЭП смертельно опасна!

К сожалению, любители рыбной ловли зачастую располагают свои снасти под действующими линиями электропередачи, то есть в пределах охранной зоны ЛЭП, что сопряжено со смертельной угрозой для жизни.

Современные удочки имеют значительную длину и могут существенно превышать минимально допустимое расстояние от земли до проводов ЛЭП. Среди неопытных рыбаков бытует ошибочное мнение, что удилища из углепластика не проводят электрический ток и совершенно безопасны даже при касании проводов под напряжением. Дело в том, что углепластик часто путают со стеклопластиком, который является диэлектриком. Однако этот материал значительно тяжелее, и современные рыбаки предпочитают именно углепластик (карбон), электропроводность которого чрезвычайно высока. Трагические последствия подобных заблуждений не заставляют себя ждать.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что даже если непосредственного контакта удилища и проводов не произойдет, то повышенная влажность на берегу водоема, мокрая леска и руки рыбака создают опасность поражения электрическим током при малейшем приближении к проводам действующей линии электропередачи. Пострадать при этом может не только сам рыбак, но и те, кто находится рядом.

Так, один из последних инцидентов произошел в начале апреля в микрорайоне Затон в Новосибирске. Любитель рыбной ловли приблизился удилищем на недопустимое расстояние к фазному проводу высоковольтной воздушной линии электропередачи классом напряжения 110 кВ. При этом габарит линии (расстояние от провода до земли) в пролете опор данной ЛЭП составлял более 7 метров. Вследствие воздействия электрической дуги рыбак упал на землю, прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи доставила пострадавшего с многочисленными ожогами в медицинское учреждение.

В связи с этим АО «РЭС» в очередной раз напоминает рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности при нахождении в прибрежных охранных зонах воздушных линий электропередачи:

• в охранной зоне категорически запрещается выбирать место для рыбалки, устраивать туристические стоянки и разводить костры;

• при прохождении под линиями электропередачи необходимо складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам, а лучше избегать такого пути совсем;

• нельзя удить рыбу в грозу;

• обращайте внимание на специальные предупреждающие знаки и плакаты, установленные вблизи либо непосредственно на опорах ЛЭП рядом с водоемами.

АО «РЭС» призывает любителей рыбной ловли соблюдать правила электробезопасности и проявлять сознательность при выборе места для рыбалки. Это позволит сделать досуг не только приятным, но и безопасным.