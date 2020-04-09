2020-04-09T06:57:18+03:00
Клиника года Новосибирск

Конкурс «Клиника года - 2020»: ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России

Участник конкурса «Клиника года - 2020» в номинации «Лучший специализированный медицинский центр»
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ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я. Л. Цивьяна» Минздрава России более 70 лет помогает людям с диагностикой и лечением заболеваний опорно-двигательного аппарата, центральной и периферической нервной системы. Наши специалисты основываются на новейших научных разработках в области травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

Фото: ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России.

Фото: ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России.

В структуре института 6 клинических отделений на 260 коек, из них 40 - в детском отделении, лечебно-диагностические подразделения, 10 операционных; здесь трудится около 800 сотрудников.

Фото: ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России.

Фото: ФГБУ «ННИИТО имени Я. Л. Цивьяна» Минздрава России.

Адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 17

Тел. (383) 373-32-01, факс (383) 224-55-70

E-mail: niito@niito.ru

Сайт: www.niito.ru

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