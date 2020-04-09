2020-04-09T06:35:28+03:00
Клиника года Новосибирск

Конкурс «Клиника года - 2020»: Клиника «Медсанчасть-168»

Участник конкурса «Клиника года - 2020» в номинации «Лучшая многопрофильная клиника» и в специальной номинации «За достижения в лечении новообразований»
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Клиника «Медсанчасть-168» работает в системе здравоохранения с 1972 года.

В сети клиник «Медсанчасть-168» на сегодняшний день действуют три многопрофильных отделения с поликлиническими видами услуг и один из крупнейших в Новосибирской области медицинский стационар, где проводятся обследование и лечение в области хирургии, онкологии, гинекологии, урологии и терапии.

Фото: Клиника «Медсанчасть-168».

Фото: Клиника «Медсанчасть-168».

Клиника, созданная на территории крупного научного центра в Академгородке, с первых дней взяла курс на ключевые направления медицины. В 1993 году впервые в Новосибирске на базе клиники «Медсанчасть-168» были проведены первые лапароскопические операции в городе.

- В нашей работе мы используем индивидуальный подход к каждому пациенту. Обстановку в клинике, прием пациентов и общую атмосферу мы создаем таким образом, чтобы лечение проходило в максимально комфортных условиях. Мы гарантируем высокий профессионализм, внимательное и вежливое отношение к каждому пациенту, - говорят специалисты.

Клиника «Медсанчасть-168» более 47 лет заботится о Вашем здоровье!

Фото: Клиника «Медсанчасть-168».

Фото: Клиника «Медсанчасть-168».

Поликлинические отделения:

• 630117, Новосибирск, ул. Арбузова, 1/1, к. 4

• 630090, Новосибирск, ул. Академика Коптюга, 13

• 630501, Новосибирская обл., пос. Краснообск, 116

Стационарное отделение:

630117, Новосибирск, ул. Арбузова, 6

Тел. (383) 332-05-51 (многоканальный)

Почта: info@hospital168.ru

Сайт: hospital168.ru

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