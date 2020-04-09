Конкурс «Клиника года - 2020»: Клиника «АСТРА-МЕД»

«АСТРА-МЕД» работает с 2002 года. В структуру входят многопрофильная клиника, стоматологический центр, 2 отделения медицинских комиссий (на правом и левом берегу). Площадь учреждений около 1200 кв. м. Новейшее лечебно-диагностическое оборудование. Прием ведут более 110 узких специалистов для взрослых и 35 детских.

Фото: Клиника «АСТРА-МЕД».

Более 40 направлений медицинской деятельности: ангионеврологический центр, хирургическое отделение (возможность хирургии одного дня), урология (с использованием видеоцистоскопии), терапевтическое отделение (ревматолог, эндокринолог, аллерголог-иммунолог, дерматолог), гастроцентр, оториноларингологическое и офтальмологическое отделения, отделение акушерства и гинекологии (программы наблюдения беременности). Работает клиническая лаборатория, в арсенале - функциональная диагностика (холтеровское мониторирование, ЭКГ, спирография), флюорография, маммография, УЗИ всех органов, сосудов, УЗИ в акушерстве (3D, 4D).

Фото: Клиника «АСТРА-МЕД».

Многопрофильное педиатрическое отделение (программы наблюдения, все виды детских медицинских осмотров, детский хирург, ортопед, гастроэнтеролог, невролог).

Разработана программа «Семейный доктор», услуга «Вызов врача на дом».

Все виды медицинских осмотров, в том числе водительская, оружейная комиссии, санитарная книжка, госслужба, гостайна и т. д.

Проводятся выездные медицинские осмотры полного цикла, имеется передвижной цифровой флюрографический комплекс.

Многопрофильность «АСТРА-МЕД»» позволяет совмещать диагностику с проведением терапевтического и реабилитационного курса.

Фото: Клиника «АСТРА-МЕД».

Фото: Клиника «АСТРА-МЕД».

Адрес: 630102, г. Новосибирск,

• правобережный филиал - ул. Кирова, 46

• левобережный филиал - пл. К. Маркса, 7

Тел. (383) 347-63-63

e-mail: astramed@astramed.net

Сайт: www.astramed.net

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