Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 9 апреля 2020 года: таксисты бастуют, в метро появились антисептики

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 9 апреля 2020 года не радуют: в регионе выявлено еще два заболевших. Как сообщает оперативный штаб Новосибирской области, опасный диагноз подтвержден у 13 сибиряков.

Двенадцатым инфицированным оказался мужчина, который вернулся из Москвы. Еще один житель Новосибирска заболел коронавирусом, хотя не летал за границу или даже в столицу. Врачи установили, что сибиряка заразил знакомый — сейчас его ищут по всему городу. У всех, кто контактировал с сибиряком берут анализы на коронавирус.

ПЯТЕРКА ВЫЗДОРОВЕВШИХ

Пять новосибирцев победили коронавирус и выписываются из больницы. Они прошли все необходимые тесты и больше не являются переносчиками инфекции. Анализы на коронавирус показали отрицательный результат.

БЫСТРЫЕ ТЕСТЫ

Новосибирские институты подключились к борьбе с угрозой коронавируса — теперь ученые могут проводить 1,3 тысячи анализов в сутки. Пробы из больниц начали отправлять в лаборатории институтов еще на прошлой неделе. Одной крупнейших лабораторий стал Федеральный исследовательский центр ФТМ СО РАН. В его лаборатории можно проводить 700 тестов в сутки.

СТАЛО ХУЖЕ ПОСЛЕ ПРИЛЕТА ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Сибирячка по имени Ольга заболела в Санкт-Петербурге, с температурой 37,5 градусов пришла в местную больницу и сделала тест на коронавирус. Он оказался отрицательным и женщина вернулась в Новосибирск, но здесь ей стало хуже. Ольга вызвала врача из поликлиники на дом, но услышав просьбу сделать повторный тест. он предпочел поскорее ретироваться. Пришлось звонить в «скорую», которая отвезла ее в инфекционную больницу №1.

— За таблетками я, видимо, должна была идти сама, несмотря на то, что непонятно есть ли у меня коронавирус или нет. В доме я живу одна. Шла вторая неделя, как я прилетела, все симптомы сохранялись, я не понимала, что мне делать, можно выходить на улицу или нет. Еще у меня мама, ей 80 лет, она живет в другой квартиру, сдает комнаты людям, которые сейчас ходят на работу, но из-за того, что у меня не взяли тест на коронавирус, я не могла забрать ее к себе, — поделилась Ольга.

НАРУШАЛИ КАРАНТИН

Трое туристов, вернувшихся из заграницы рискнули нарушить двухнедельный карантин и получили штрафы. Одного жителя Новосибирска полиция застала в продовольственном магазине. Второй выгуливал собаку. И третий, житель Черепаново, ехал на автомобиле — каждому теперь придется заплатить по 15 тысяч рублей.

ЗАБАСТОВКА В ТАКСИ

Новосибирские таксисты остались без заработка — из-за упавшего спроса во время режима самоизоляции. Они устроили забастовку и уверяютутверждают, что проблема касается другого популярного сервиса заказа такси через приложение.

— Мы компенсируем доход, упущенный из-за заболевания коронавирусом или вынужденного карантина после контакта с заболевшим в 100% размере от среднесуточного дохода, — сообщили в пресс-службе компании «Ситимобил».

МЫЛО В МЕТРО

Пассажиры Новосибирского метрополитена могут не боятся грязных поручней — теперь на выходе из станций есть бесплатный антисептик. На всех станциях установлены столы перед турникетами, на которых находятся бутылочки с раствором. Кроме того, метро в период самоизоляции будет работать быстрее — интервал движения электропоездов сокращен до четырех минут в утренние «часы пик». Последний поезд в метрополитене уходит в 22.00.

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