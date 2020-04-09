Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 10 апреля 2020 года составило 18 человек

Информацию о том, каково число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 10 апреля 2020 года, озвучил оперативный штаб. На данный момент диагноз лабораторно подтвержден у 18 человек: 8 из них уже выздоровели, один заразившийся новосибирец находится на искусственной вентиляции легких.

- Всего в инфекционную больницу было госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию, - сообщают в оперативном штабе Новосибирской области. - Восемь пациентов вылечились от коронавируса и были выписаны из стационара.

Важный момент: под медицинским наблюдением сейчас остаются 3158 жителей области: они контактировали с инфицированными или вернулись из-за границы. А для 7005 человек карантин окончен и они могут спокойно общаться со своими родными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/769077" frameborder="0"></iframe> 5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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