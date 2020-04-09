Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 апреля 2020 года: вакцину от заразы испытают на людях в июне
Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 апреля 2020 года не радуют. Накануне болезнь обнаружили у еще пяти новосибирцев, и сейчас диагноз подтвержден у 18 горожан.
ВДОХНУЛИ ЖИЗНЬ
Сибиряк ,который не выезжал за границу и заразился коронавирусом от знакомого, поступил в больницу в тяжелом состоянии. Вдобавок к COVID-19 у больного развилась пневмония и мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это позволило врачам стабилизировать его тяжелое состояние.
Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
МГНОВЕННЫЕ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС
Центр вирусологии «Вектор» заканчивает испытания вакцины от коронавируса на животных — они продлятся до 30 апреля. Следующий этап — испытания на людях, для этого нашлись 180 добровольцев со всей России.Испытывать вакцину на людях начнут 29 июня, а пока ученые готовятся запустить мгновенные тесты на коронавирус. Для анализа достаточно взятия крови из пальца, и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек. Тесты отправят по регионам России уже в понедельник.
СПЕКУЛИРУЮТ НА МАСКАХ
Новосибирская сеть муниципальных аптек наконец получила партию в 300 тысяч медицинских масок. Их продают по 40 рублей, но не больше пяти штук в одни руки. Это сделано для борьбы со спекулянтами.
ОШТРАФОВАЛИ ЗА ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ
Новосибирский клуб рукопашного боя продолжил работу на самоизоляции — и проиграл в суде. Здесь знаимались не только взрослые, но и дети, услуги оказывались платно.Руководителю спортшколы теперь необходимо будет заплатить 50 тысяч рублей. https://www.nsk.kp.ru/online/news/3829160/
ПРОГУЛКА ЗА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ
Новосибирец решил подышать воздухом и погулять по Центральному парку, вместо того, чтобы оставаться дома. Патруль полиции остановил его и потребовал справку с места работы об уважительной причине нахождения на улице. Справки не оказалось и молодого человека доставили в отдел полиции. Там уже составили протокол и выписали штраф в размере тысячи рублей.
«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЛ
В Новосибирске снизились цены на бензин: такие данные обнародовал «Новосибирскстат». Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,40. Марки АИ-98 стоят от 48,50 до 52,05, дизельное топливо — от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.
ЗАПРЕТ НА «НОГОТОЧКИ»
Представители автобизнеса, рестораторы, отельеры, владельцы салонов красоты просят снять ограничения режима самоизоляции и дать им работать. Владельцы бизнеса обещают соблюдать все условия безопасности для сотрудников и клиентов — уборка, санитарная обработка, маски и так далее. Но власти не пошли навстречу предпринимателям, поскольку ситуация с коронавирусом в регионе непростая.
НОВОСИБИРЦЫ ХОТЯТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЗООПАРКОМ ОНЛАЙН
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил открыть новосибирский зоопарк для посетителей, но только в интернете. Поставить больше веб-камер и даже проводить онлайн-экскурсии, лишь бы дети оставались дома.
ЛЕГКИЕ ГОРОДА
Городские службы начали обрабатывать зеленые зоны Новосибирска средствами для дезинфекции. Такую обработку будут проводить как минимум два раза в неделю, чтобы бороться с коронавирусом.
РАСТОПИЛИ ЛЕД
Игроки ХК «Сибирь» вратарь Алексей Красиков и защитник Илья Морозов готовы помочь семьям и пожилым людям, которым приходится непросто во время самоизоляции. Спортсмены предложили присылать сообщения в директ своих аккаунтов в «Инстаграм»: описать вашу ситуацию, количество человек в семье и их возраст.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вирусолог Сергей Нетесов о пике заболеваемости коронавирусом: «Чем теплее, тем жизнь вируса короче»
Молекулярный биолог, завлабораторией биотехнологии и вирусологии НГУ, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН считает, что весеннее тепло может ударить по вирусу, но пик заболеваемости коронавирусом – еще впереди (подробнее).
Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы
Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»