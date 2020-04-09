Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 10 апреля 2020 года: вакцину от заразы испытают на людях в июне

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 10 апреля 2020 года не радуют. Накануне болезнь обнаружили у еще пяти новосибирцев, и сейчас диагноз подтвержден у 18 горожан.

ВДОХНУЛИ ЖИЗНЬ

Сибиряк ,который не выезжал за границу и заразился коронавирусом от знакомого, поступил в больницу в тяжелом состоянии. Вдобавок к COVID-19 у больного развилась пневмония и мужчина был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Это позволило врачам стабилизировать его тяжелое состояние.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

МГНОВЕННЫЕ ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС

Центр вирусологии «Вектор» заканчивает испытания вакцины от коронавируса на животных — они продлятся до 30 апреля. Следующий этап — испытания на людях, для этого нашлись 180 добровольцев со всей России.Испытывать вакцину на людях начнут 29 июня, а пока ученые готовятся запустить мгновенные тесты на коронавирус. Для анализа достаточно взятия крови из пальца, и за два часа можно будет получить результат одновременно для 90 человек. Тесты отправят по регионам России уже в понедельник.

СПЕКУЛИРУЮТ НА МАСКАХ

Новосибирская сеть муниципальных аптек наконец получила партию в 300 тысяч медицинских масок. Их продают по 40 рублей, но не больше пяти штук в одни руки. Это сделано для борьбы со спекулянтами.

ОШТРАФОВАЛИ ЗА ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ

Новосибирский клуб рукопашного боя продолжил работу на самоизоляции — и проиграл в суде. Здесь знаимались не только взрослые, но и дети, услуги оказывались платно.Руководителю спортшколы теперь необходимо будет заплатить 50 тысяч рублей. https://www.nsk.kp.ru/online/news/3829160/

ПРОГУЛКА ЗА ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ

Новосибирец решил подышать воздухом и погулять по Центральному парку, вместо того, чтобы оставаться дома. Патруль полиции остановил его и потребовал справку с места работы об уважительной причине нахождения на улице. Справки не оказалось и молодого человека доставили в отдел полиции. Там уже составили протокол и выписали штраф в размере тысячи рублей.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЛ

В Новосибирске снизились цены на бензин: такие данные обнародовал «Новосибирскстат». Бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,50 до 41,40 рубля за 1 литр, марки АИ-95 — от 43,75 до 45,40. Марки АИ-98 стоят от 48,50 до 52,05, дизельное топливо — от 49,00 до 53,05 рубля за 1 литр.

ЗАПРЕТ НА «НОГОТОЧКИ»

Представители автобизнеса, рестораторы, отельеры, владельцы салонов красоты просят снять ограничения режима самоизоляции и дать им работать. Владельцы бизнеса обещают соблюдать все условия безопасности для сотрудников и клиентов — уборка, санитарная обработка, маски и так далее. Но власти не пошли навстречу предпринимателям, поскольку ситуация с коронавирусом в регионе непростая.

НОВОСИБИРЦЫ ХОТЯТ НАБЛЮДАТЬ ЗА ЗООПАРКОМ ОНЛАЙН

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил открыть новосибирский зоопарк для посетителей, но только в интернете. Поставить больше веб-камер и даже проводить онлайн-экскурсии, лишь бы дети оставались дома.

ЛЕГКИЕ ГОРОДА

Городские службы начали обрабатывать зеленые зоны Новосибирска средствами для дезинфекции. Такую обработку будут проводить как минимум два раза в неделю, чтобы бороться с коронавирусом.

РАСТОПИЛИ ЛЕД

Игроки ХК «Сибирь» вратарь Алексей Красиков и защитник Илья Морозов готовы помочь семьям и пожилым людям, которым приходится непросто во время самоизоляции. Спортсмены предложили присылать сообщения в директ своих аккаунтов в «Инстаграм»: описать вашу ситуацию, количество человек в семье и их возраст.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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