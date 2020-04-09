«Мой сын лежал на полу в туалете с разбитой головой»: сибирячка засудила центр детей-инвалидов

Татьяна, мама ребенка с синдромом Вильямса, пытается добиться справедливого отношения к воспитанникам комплексного центра адаптации детей-инвалидов. Неисправный поручень разбил ее сыну голову, правоту пришлось отстаивать в суде. Кроме того, здесь закрыли лифт для колясочников и крыльцо - дети, многие из которых плохо передвигаются, выходят на улицу через подвал. О том, как мама одного мальчика пытается навести в центре порядок, - в материале КП-Новосибирск.

Татьяна уже 15 лет воспитывает сына с синдромом Вильямса. Таких детей называют эльфами за черты лица: низкий лоб, широкий разлет бровей. Больные с этим синдромом отличаются повышенной дружелюбностью и добротой. Они наивны и остаются детьми, даже вырастая.

Некоторые родители отдают таких ребятишек в специальные интернаты - например, Ояшинский детский дом. Но Татьяна не стала этого делать - научила Вову есть, ходить в туалет и заботиться о себе. Когда мальчику исполнилось семь лет, стала водить его в комплексный центр адаптации детей-инвалидов, единственный на всю область. Дети туда ходят как в школу: утром родители их привозят, а вечером - забирают.

- Восемь лет мой ребенок находится на реабилитации, и в последние три года я сталкиваюсь с халатным, я считаю, отношением руководства центра. Вижу, что при новом директоре перестали достаточно развивать ребенка и поддерживать навыки самообслуживания - Вову держали в памперсах, а не водили в туалет. Я возмутилась, а мне ответили: «Не нравится - уходите». Родители других детей боятся выступать и протестовать, ведь центр единственный на всю область, им некуда идти, - рассказала КП-Новосибирск Татьяна.

Женщина говорит, что не стала молчать: писала жалобы в минтруда и соцразвития региона, просила обеспечить безопасную среду для особенных детей. А вскоре вынуждена была доказывать свою правоту в суде.

Отец ребенка ушел от Татьяны, едва узнав диагноз. Но мать твердо решила растить ребенка. Фото: предоставлено героем публикации.

Инцидент произошел 27 июня 2019 года. Вечером Татьяна, как обычно, пришла забрать сына и попросила перед дорогой сводить Вову в туалет. Воспитатели отказались. Тогда женщина повела сына сама - в сопровождении охранника. Туалет в центре общий - и для девочек, и для мальчиков, отметила Татьяна.

Владимир зашел в туалетную комнату, и на его голову упал неисправный рукодержатель, установленный для инвалидов-колясочников. Железная конструкция должна была опускаться плавно, но вместо этого разбила ребенку голову.

- Мой сын лежал на полу в туалете с разбитой головой. Я была с ним, пока охранник вызвал медика - она посмотрела на травму и убежала к другим детям. Приехала «Скорая» - а центральный вход закрыт на ремонт. Мой сын едва дошел до машины через этот подвал, хотя его должны были везти на каталке, - описывает Татьяна.

В больнице поставили диагноз: «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушиб тканей головы». Женщина подала в суд на руководство центра. Говорит, после травмы в центре даже не поинтересовались здоровьем ребенка, не попросили прощения из-за случившегося.

Суд частично признал правоту матери, которую также поддерживала на процессе прокуратура Кировского района. Присудили выплатить 5 тысяч рублей в качестве моральной компенсации.

Но поручни в туалете остались на своих местах, хотя в ходе заседаний по делу эксперт говорил о том, что конструкция не предназначена для учреждений с умственно отсталыми детьми и может быть для них по-настоящему опасна. Кроме того, по ГОСТу гайки поручней нужно периодически подкручивать.

Во время судебного разбирательства корреспондент КП-Новосибирск направлял запрос в министерство труда и соцразвития Новосибирской области, где отказались предоставить комментарии до окончания судебного разбирательства. На данный момент мы все еще не получили информацию от руководителя центра и подготовили второй запрос.

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