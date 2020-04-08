Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 апреля 2020 года составило 13 человек
Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 апреля 2020 года выросло до 13 человек. Один из двух новых заболевших - новосибирец, который не вылетал заграницу или в Москву. Мужчина был госпитализировали в инфекционную больницу №1.
По данным оперативного штаба, в инфекционную больницу госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. На лечении находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще пять пациентов излечились от коронавируса и выписались из стационара. Общее количество выздоровевших составляет семь человек.
Два ребенка поступили в детскую больницу №3 с симптомами ОРВИ. Дети вернулись из Санкт-Петербурга. Всего в ДГКБ №3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19, еще два ребенка благополучно выписались из больницы. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.
На данный момент 4013 человек находятся под медицинским наблюдением в Новосибирской области. Еще 6028 жителей региона прошли обязательный двухнедельный карантин.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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