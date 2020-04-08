2020-04-08T20:59:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 апреля 2020 года составило 13 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 апреля 2020 года увеличилось за сутки
Никита МАНЬКО
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Врачи следят за ситуацией с распространением коронавируса в регионе.Врачи следят за ситуацией с распространением коронавируса в регионе.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Количество заболевших коронавирусом в Новосибирске на 9 апреля 2020 года выросло до 13 человек. Один из двух новых заболевших - новосибирец, который не вылетал заграницу или в Москву. Мужчина был госпитализировали в инфекционную больницу №1.

По данным оперативного штаба, в инфекционную больницу госпитализировано 42 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию. На лечении находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еще пять пациентов излечились от коронавируса и выписались из стационара. Общее количество выздоровевших составляет семь человек.

Два ребенка поступили в детскую больницу №3 с симптомами ОРВИ. Дети вернулись из Санкт-Петербурга. Всего в ДГКБ №3 находятся 15 детей с подозрением на COVID-19, еще два ребенка благополучно выписались из больницы. Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

На данный момент 4013 человек находятся под медицинским наблюдением в Новосибирской области. Еще 6028 жителей региона прошли обязательный двухнедельный карантин.

Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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