«Где хочу - там и хожу, закройте рты!»: новосибирец, прилетевший из Таиланда, хвастается нарушением карантина в соцсетях

О том, что 26-летний Илья* нарушает карантин, никто бы и не узнал, если бы он сам не похвастался в соцсетях.

- Я прилетел неделю назад, и мне плевать. У меня все нормально. Раздувают больше, чем надо. И - да, карантин, но я прям в порту сказал, чтобы шли… Я живу в свободной стране - где хочу, там и хожу. Закройте рты, - написал нарушитель, не побоявшись обнаружить себя.

В соцсетях в его адрес тут же посыпались гневные комментарии.

- Если не думаешь о себе - о других подумай.

- А если на 10-й день прилета ваш анализ будет положительным и от этой болезни умрет кто-то из близких, кого вы заразите? Вы так же геройствовать будете?

- Еще и кичится - типа крутой такой. Инкубационный период - 2 - 3 недели, и ты можешь быть просто переносчиком. У тебя и симптомы могут не проявляться, - попытались образумить парня комментаторы.

Но тот будто не слышит: продолжает уверять, что здоров. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с Ильей, чтобы выяснить, почему он рискует окружающими и нарушает режим.

«МЫ ПОСМЕЯЛИСЬ, И ВСЕ»

- В Таиланде мы с другом были с 10 марта, прилетели в Новосибирск 31 марта. Оба прекрасно себя чувствуем. И почему я должен быть не уверен в том, что я здоров? - заявил КП-Новосибирск Илья, показав билеты. - У меня нет симптомов.

- Какие проверки вы проходили после приземления?

- Так же, как и все, прошли зону прилета. Никто ничего толком не проверял: измерили температуру и спросили, как себя чувствую, и все. Обычная проверка, но только в стерильной зоне и все сотрудники в химкостюмах. Все пассажиры уставшие были, поэтому хотели скорее забрать багаж и отправиться домой. Мы посмеялись над проверкой, и все.

- Вы домой добирались под контролем врачей и полиции?

- Нет! За нами приехали наши друзья. С кем вместе я живу - неважно. Просто шумихи очень много. Эта болезнь ведь каждый год - ученые сами уже это подтвердили и сказали, что заболевание такое же сезонное, как и ОРВИ.

«ЧАСТО БЫВАЮ НА НАБЕРЕЖНОЙ»

Парень не скрывает: после прилета он не сидит все время дома.

- После прилета мы собрались компанией у друзей на квартире, посидели, отметили возвращение и отпуск, - рассказывает Илья.

- После этого вы еще выходили из дома?

- Каждый день. Гуляем так же, ходим по городу - чаще всего бываем на набережной…

- Вас хоть кто-то проверяет? Полиция? Врачи?

- Никто, только моя собака хаски. Если суждено заболеть и умереть - это может произойти с каждым.

Корреспонденты КП-Новосибирск решили выяснить, правду ли говорит парень, и обратились в полицию.

- Мы ежедневно контролируем нахождение на двухнедельном карантине всех прилетевших из-за границы. Используем сразу несколько способов, какие именно - не разглашаем, - заверили корреспондентов КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области. - Если же вы знаете о ситуации, когда кто-то нарушает карантин, незамедлительно сообщите в полицию. Информацию о новосибирце, прилетевшем из Таиланда, мы обязательно проверим.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

* Имя героя публикации изменено.

КОНКРЕТНО

Что грозит нарушителю?

- В Новосибирске уже был прецедент, когда человека, нарушившего карантин, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Если о нарушителе узнают в полиции, то и этому сибиряку грозит серьезное наказание - по закону штраф может составить от 15 до 40 тысяч рублей, - пояснила юрист Инесса Рябинина.

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