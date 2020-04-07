Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 апреля 2020 года составило 11 человек

Оперативный штаб озвучил важную информацию: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 апреля 2020 года не увеличилось. Диагноз подтвердился у 11 человек, двоих выздоровевших сибирячек уже отправили домой.

- Под медицинским наблюдением остаются 4200 человек: они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с инфецированными, - объясняют в оперативном штабе Новосибирской области.

Еще для 5495 жителей области карантин завершился: у них не обнаружено коронавируса, и они могут контактировать с близкими.

Есть и не самые лучшие новости: в детскую больницу №3 поступил ребенок с признаками ОРВИ. Его папа вернулся из Санкт-Петербурга, где растет число заболевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус, хантавирус, грипп: вирусолог объяснил, чем различаются болезни-убийцы

Верно ли, что еще в прошлом году россияне массово болели уханьской заразой? Чем COVID-19 отличается от гриппа? И правда ли, что Китай ждет новая напасть — хантавирус? (подробнее).

Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе

Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).

«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус

Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru