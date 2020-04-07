2020-04-07T21:23:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 апреля 2020 года составило 11 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 апреля 2020 года
Татьяна СОЛОВОВА
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Зараженные коронавирусом сейчас находятся в инфекционной больнице.Зараженные коронавирусом сейчас находятся в инфекционной больнице.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Оперативный штаб озвучил важную информацию: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 8 апреля 2020 года не увеличилось. Диагноз подтвердился у 11 человек, двоих выздоровевших сибирячек уже отправили домой.

- Под медицинским наблюдением остаются 4200 человек: они либо вернулись из-за границы, либо контактировали с инфецированными, - объясняют в оперативном штабе Новосибирской области.

Еще для 5495 жителей области карантин завершился: у них не обнаружено коронавируса, и они могут контактировать с близкими.

Есть и не самые лучшие новости: в детскую больницу №3 поступил ребенок с признаками ОРВИ. Его папа вернулся из Санкт-Петербурга, где растет число заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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