Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 8 апреля 2020 года: с сегодняшнего дня будут наказывать не только за нарушение карантина, но и самоизоляции

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 8 апреля 2020 года таковы: сейчас опасный диагноз подтвержден у 11 человек, двое из них уже выздоровели и выписались из больницы.

Кроме того, врачи госпитализировали ребенка с признаками ОРВИ: сам мальчик никуда не ездил, но его отец недавно вернулся из поездки в Санкт-Петербург. По данным оперштаба, в детской городской клинической больнице №3 сейчас находится 15 детей — они проводят положенные две недели под присмотром врачей. Еще пятеро были выписаны, но до сих пор ни один ребенок не показал положительный тест на COVID-19.

ШТРАФЫ НАРУШИТЕЛЯМ

С 8 апреля полиция начнет штрафовать тех, кто нарушает режим самоизолязации. Сумма, которая грозит пешеходам, от 1 до 30 тысяч рублей. С организаций, которые не должны работать, но открылись, взыщут от 100 до 300 тысяч рублей. Ранее же наказывали только нарушителей карантина.

СИДЕТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Новосибирские поликлиники отметили стулья, на которых смогут сидеть посетители. На них. Все дело в угрозе заболевания коронавирусом — так посетители смогут соблюдать дистанцию в полтора метра, даже сидя в очереди к врачу.

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ТЕРЯЮТ РАБОТУ

Новосибирцы боятся обеднеть куда больше, чем оказаться в городе, охваченном эпидемией коронавируса. Следующим страхом идет потеря возможности платить по ипотеке и кредитам, а на третьем месте опасений — потеря возможности обеспечивать семью. Такие данные привели социологи мэрии по итогам экспресс-опроса 30 тысяч новосибирцев. Треть новосибирцев боится эпидемии коронавируса в Новосибирске, еще 25% боятся сами заразиться коронавирусом. При этом из 30 тысяч опрошенных только 21% человек выступает за ужесточение мер карантина, а 37 % считают местный режим самоизоляции достаточным для борьбы с угрозой.

Однако, самоизоляция заставила людей потерять в зарплате — в этом признались 20% опрошенных. Еще 16 % человек были отправлены в неоплачиваемый отпуск, а 6% людей были уволены в этих условиях

ПОЭМА О САМОИЗОЛЯЦИИ

Мэр Кольцово Николай Красников призвал жителей наукограда под Новосибирском соблюдать самоизоляцию, сочинив целую поэму. К тому же, автор — фанат Булата Окуджавы и стихи сами ложатся на музыку.

ПОВЕСТКА НА «МЫЛО»

Новосибирские призывники не обязаны стоять в очереди военкоматов — повестки будут приходить на элекстронную почту или сообщением на телефон. Минобороны РФ решило обезопасить молодых людей от коронавируса, но сам призыв никто не отменяет. Военные лишь сдвинули сроки, всех новобранцев отправят по воинским частям не раньше 20 мая. И даже те, кто поедут в войска в мае-июне, сначала обязательно пройдут 14-дневный карантин. отправившиеся в войска в мае-июне новобранцы перед тем, как попадут в свои части, пройдут 14-дневный карантин.

ПРОДЕЗИНФЕЦИРОВАЛИ СИЗО

Спасатели проводят дезинфекцию возле больниц, в торговых центрах, на автобусных остановках, а также — «в местах не столь отдаленных». Сегодня в службе рассказали о чистке помещений в новосибирском СИЗО №1 — для этого подключили технику. Обработка проводилась при помощи специальных установок, ранцевых опрыскивателей и механических распылителей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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