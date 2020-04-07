2020-04-07T11:41:50+03:00
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«Везли домой нас, как бандитов, и «обнулили» карантин!»: туристов, объявивших голодовку в новосибирском обсерваторе, отпустили домой

Красноярские власти прислали в Новосибирск спецборт за своими земляками
Виктория МИНАЕВА
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На этом самолете красноярцев под охраной доставили домой. Фото: предоставлено героями публикацииНа этом самолете красноярцев под охраной доставили домой. Фото: предоставлено героями публикации
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Красноярские туристы добились выхода из новосибирского обсерватора. Напомним, 2 апреля самолет из Таиланда прилетел в новосибирский аэропорт «Толмачево». Иногородних пассажиров под присмотром полиции доставили в пансионат «Заря». Санаторий окружили сотрудники Росгвардии. А самих пассажиров заперли по номерам на ключ.

На обсервации оказались жители Ханты-Мансийского автономного округа, Хакасии, Читы, Владивостока. Больше всего - из Красноярска. И им в гостях не понравилось. Красноярцы устроили бунт. Некоторые семьи (в основном мамочки с детьми) объявили голодовку.

Одеяла и простыни пахнут историей. Фото: личный архив.

Одеяла и простыни пахнут историей. Фото: личный архив.

- Стены обшарпаны, шторы со времен совдепа. От пыли чихают дети! Еда невкусная. В манной каше ложка просто стоит! - жаловались «Комсомолке» красноярцы.

Некоторые повыбивали замки на дверях своих номеров!

Дверь на балкон забыла, как пахнет свежая краска. Фото: личный архив.

Дверь на балкон забыла, как пахнет свежая краска. Фото: личный архив.

- Изначально нас закрывали на ключ, но мы выбили двери, потому что здесь проводка очень плохая - лампочки взрываются. Случись что - мы не выберемся, - призналась нам одна из туристок.

И красноярцев услышали. Местный губернатор Александр Усс прислал за бунтарями самолет. Казалось бы, вот он хеппи энд. Но освобожденные из карантина снова были не довольны. На этот раз тем, как везли их до самолета.

Зато греет... Фото: личный архив.

Зато греет... Фото: личный архив.

- В автобусе нам даже не разрешили открыть двери, мы сидим тут все, задыхаемся в масках, посмотрите, сколько нас народу. Милиция не разрешает открыть дверь, просто подышать свежим воздухом, - с такими словами прислали в редакцию КП-Новосибирск видео «пленники». И добавили. - С нами, как с рецидивистами, слишком много охраны. Полицейские разговаривают, как со скотами, будто мы животные.

«Меньше врачей вышло на работу» - вирусолог объяснил, почему падала динамика заражений коронавирусом в России. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Уже в аэропорту градус недовольства у красноярцев поостыл. Людей - 40 человек - посадили в АН-26. Через 1 час и 45 минут они уже были дома - в родном Красноярском крае.

- Встретил нас Роспотребнадзор. Все было намного цивильнее, без всякого ОМОНа. А то в Новосибирске нас встретили как бандитов, окружили Росгвардией, все время под присмотром ОМОНа и полиции. В Красноярске была лишь одна полицейская машина, которая указывала путь автобусу. Нам выдали документы о самоизоляции, мы расписались в них, и автобус развез нас прямо по домам. Других жителей края, кто не из Красноярска, развезли на хороших машинах, которые специально для них выделили, - рассказала КП-Новосибирск Маргарита, жительница Красноярска, она, кстати, находится в положении. В Таиланд уехала с мужем и ребенком на «зимовку» еще в январе, когда мир не слышал новостей о коронавирусе.

Постояльцам выдали «винтажное» мыло.

Постояльцам выдали «винтажное» мыло.

Туристам понравилось, как их встретил Красноярск. Правда, была и ложка дегтя. Всем объявили, что пять дней, проведенные в новосибирском обсерваторе, туристам не зачтут.

- «Обнулили» наш карантин, мы должны были выдержать еще дней 10, а нас отпустили. Поэтому все теперь заново. Но мы счастливы, что эти две недели проведем дома, - добавила Маргарита, пообещав не нарушать правила и на улицу не выходить.

«Родители отдают свои порции детям» - девушка из обсервации рассказала о питании в центре и о состоянии номеров. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Бесплатный all-inclusive: постояльцы сняли, как выглядит обсерватор на территории центра «Заря» в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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