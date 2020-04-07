В период нерабочих дней заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «РЭС» будут приниматься в электронном виде

В условиях осложнения эпидемиологической обстановки, обусловленной распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, Указом Президента России № 239 от 02.04.2020 период нерабочих дней был продлен до 30 апреля 2020 года.

В указанный период центр и пункты обслуживания клиентов акционерного общества «Региональные электрические сети» в очном режиме работать не будут, однако прием обращений по вопросам технологического присоединения к электрическим сетям не прекращается. Для удобства потребителей компанией разработан широкий спектр электронных сервисов, позволяющих получить интересующие сведения без посещения офиса.

Подать заявку на технологическое присоединение можно посредством сервиса «Личный кабинет» на официальном сайте АО «РЭС» (группа заявителей, имеющих право на подачу электронных заявок в соответствии с Правилами технологического присоединения)*. Кроме того, на период усиления санитарно-противоэпидемических мероприятий остальные категории клиентов могут направлять заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов по электронной почте info-2@eseti.ru.

Статус поданной заявки клиенты смогут уточнить также дистанционно - на официальном сайте www.eseti.ru в разделе «Технологическое присоединение к электрическим сетям». Возврат подписанных документов по технологическому присоединению предлагается осуществлять посредством почтовых отправлений в адрес АО «РЭС».

Кроме того, потребители могут задать все интересующие вопросы по телефону бесплатной линии 8-800-201-92-20, где их проконсультирует специалист call-центра, или через форму обратной связи «Задать вопрос» на официальном сайте, в соответствующем разделе которого также публикуются ответы на часто задаваемые вопросы.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

АО «РЭС» желает всем клиентам крепкого здоровья и еще раз призывает проявить сознательность: соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания) без крайней необходимости.

НАША СПРАВКА

* В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно:

• п. 12 (1) (ЮЛ и ИП с мощностью до 150 кВт, 2-я и 3-я категории по надежности электроснабжения);

• п. 13 (временное присоединение и присоединение передвижных объектов с мощностью до 150 кВт 3-й категории по надежности электроснабжения и сроком присоединения до 12 месяцев);

• п. 14 (ФЛ, максимальная мощность до 15 кВт включительно, которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику).