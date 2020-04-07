2020-04-07T07:18:14+03:00
Общество

Компания МТС и Государственная Третьяковская галерея запустили новую конкурсно-образовательную программу для детей на космическую тематику

Школьники со всей страны будут учиться онлайн у художника, скульптора и автора инсталляций Ростана Тавасиева и создадут с ним совместное произведение, которое будет представлено осенью в Третьяковке
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Фото: www.pokolenie.mts.ruФото: www.pokolenie.mts.ru
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Школьникам от 11 до 18 лет из всех регионов России предлагается придумать идею произведения искусства для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов этого произведения и загрузить их на сайт «Поколения М» до 30 сентября 2020 года. Команда кураторов проекта из Третьяковской галереи отберет работы для мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Новой Третьяковке уже этой осенью в рамках Ночи Искусств.

Из серии онлайн-бесед с Ростаном Тавасиевым школьники узнают, почему космос может стать местом для искусства, зачем рисовать эскизы и как претворять свои самые смелые замыслы в жизнь.

- Двое новосибирских школьников уже получили заслуженное признание своего таланта и выставляли свои работы в знаменитой Третьяковке - благодаря победе в конкурсах проекта «Поколение М». И сегодня мы запускаем обновленную программу по направлению художественных практик и изобразительного искусства, которая позволит детям под необычным углом посмотреть на космос, получить знания от современного художника и использовать этот опыт в качестве творческого лифта в будущем, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото: сайт www.imaginaryfutureart.com.

Фото: сайт www.imaginaryfutureart.com.

- В этом году мы предлагаем детям новый формат: даем необычную тему, которая поможет школьникам максимально задействовать воображение, и привлекаем художника, который сможет поделиться с ребятами собственным видением и профессиональными советами. И наконец, вместо уже традиционной выставки детских работ в финале мы представим интерактивную инсталляцию, в основу которой лягут эскизы победителей. Надеемся, что это позволит нам привлечь к проекту еще более широкую аудиторию и дополнительно замотивирует ребят на развитие творчества, - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

НАША СПРАВКА

Фото: сайт www.rostan.ru.

Фото: сайт www.rostan.ru.

Ростан Тавасиев - российский художник, родился в Москве в 1976 году. Закончил МГХПА им. Строганова и Институте Современного искусства Иосифа Бакштейна. Известен тем, что исследует взаимодействие искусства с научной фантастикой. С 2002 по 2019 состоялось 28 персональных и более 70 групповых выставок с участием Ростана Тавасиева. Работы художника находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Мультимедиа Арт Музея (MAMM), Московского музея современного искусства и других.

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