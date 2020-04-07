Компания МТС и Государственная Третьяковская галерея запустили новую конкурсно-образовательную программу для детей на космическую тематику
Школьникам от 11 до 18 лет из всех регионов России предлагается придумать идею произведения искусства для космического пространства, нарисовать один или несколько эскизов этого произведения и загрузить их на сайт «Поколения М» до 30 сентября 2020 года. Команда кураторов проекта из Третьяковской галереи отберет работы для мультимедийной космической инсталляции, которая будет представлена в Новой Третьяковке уже этой осенью в рамках Ночи Искусств.
Из серии онлайн-бесед с Ростаном Тавасиевым школьники узнают, почему космос может стать местом для искусства, зачем рисовать эскизы и как претворять свои самые смелые замыслы в жизнь.
- Двое новосибирских школьников уже получили заслуженное признание своего таланта и выставляли свои работы в знаменитой Третьяковке - благодаря победе в конкурсах проекта «Поколение М». И сегодня мы запускаем обновленную программу по направлению художественных практик и изобразительного искусства, которая позволит детям под необычным углом посмотреть на космос, получить знания от современного художника и использовать этот опыт в качестве творческого лифта в будущем, - отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
Фото: сайт www.imaginaryfutureart.com.
- В этом году мы предлагаем детям новый формат: даем необычную тему, которая поможет школьникам максимально задействовать воображение, и привлекаем художника, который сможет поделиться с ребятами собственным видением и профессиональными советами. И наконец, вместо уже традиционной выставки детских работ в финале мы представим интерактивную инсталляцию, в основу которой лягут эскизы победителей. Надеемся, что это позволит нам привлечь к проекту еще более широкую аудиторию и дополнительно замотивирует ребят на развитие творчества, - рассказала генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
НАША СПРАВКА
Фото: сайт www.rostan.ru.
Ростан Тавасиев - российский художник, родился в Москве в 1976 году. Закончил МГХПА им. Строганова и Институте Современного искусства Иосифа Бакштейна. Известен тем, что исследует взаимодействие искусства с научной фантастикой. С 2002 по 2019 состоялось 28 персональных и более 70 групповых выставок с участием Ростана Тавасиева. Работы художника находятся в коллекциях Государственной Третьяковской галереи, Мультимедиа Арт Музея (MAMM), Московского музея современного искусства и других.