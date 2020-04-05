«В нас летит столько грязи. Люди, за что?»: застрявшие в Австралии российские туристы жалуются на травлю в интернете

Сибирячка Екатерина и еще сотни туристов застряли в Австралии — им не может помочь даже консульство, билеты на самолеты стоили сумасшедших денег, а потом рейсы просто отменили. Среди туристов — беременная женщина, у которой заканчиваются деньги даже на жилье. О выживании на чужбине и комментариях в интернете, материал КП-Новосибирск.

На улицах сейчас пустынно. Фото: личный архив.

ЦЕНЫ ВЗЛЕТЕЛИ ВМЕСТО САМОЛЕТОВ

Выпускница одного из новосибирских вузов Екатерина несколько лет прожила в Австралии. В Россию хотела вернуться в конце марта, когда новости о коронавирусе заставили нервничать весь мир.

- У меня не самая тяжелая ситуация, я пока остановилась у друга, у меня есть еда, крыша над головой. Но в чате выходцев из России, которые застряли в Австралии, например, есть беременная женщина с мужем, она на последних месяцах — и вынуждена жить в хостеле, об оплате медицинской помощи даже не идет речи. Есть онкобольные люди, которые вынуждены жить у знакомых и страдать на их глазах — а съезжать им некуда, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

ПЕреписка с консульством. Фото: личный архив.

Попасть из Австралии в Россию можно было только 12-часовым рейсом с пересадкой в аэропортах Китая, Таиланда, Индии или ОАЭ. Но азиатские страны стали постепенно закрывать аэропорты. Люди вынуждены были брать другие билеты. А авикомпании стали задирать цены, при этом гарантий, что рейс состоится - никаких.

— Когда Таиланд закрыл границы, нам предлагали лететь в Москву через Дубай за 120 тысяч рублей, но к вечеру это направление тоже закрыли. Остались билеты с пересадкой в Катаре за 150 тысяч рублей, двое россиян решили лететь — и в итоге провели двое суток в местном аэропорту без еды. В посольстве нам говорят: берите кредиты, занимайте у родственников, то есть деньгами никто помогать не хочет, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Пешеходов просят не нажимать на кнопку. Фото: личный архив.

«КТО ЖЕ ЗНАЛ, ЧТО ТАК ПОЛУЧИТСЯ?»

Поездка в Австралию - была мечтой для московской пары. Билеты покупали еще в сентябре 2019 года по акции от туроператора. По словам главы семьи, этот отпуск должен был быть подарком для жены и отдыхом для всех.

— Жена летела на седьмом месяце беременности, это разрешенный срок для перелетов. Мы хотели перед рождением второго ребенка отдохнуть, увидеть Австралию и закончить с заграничными поездками на несколько лет, - рассказал КП-Новосибирск мужчина, попросив не печатать их имена. - Когда время подошло к вылету, мы волновались, читали новости, обсуждали, стоит ли лететь. На тот момент, никаких предпосылок к такому развитию событий, как закрытие границ, для нас не было.

На площадке детей нет. Фото: личный архив.

Как только страны начали закрывать границы, семья связалась с российским консульством в Австралии. Там им сказали, что лучше улететь на родину любыми рейсами, не дожидаясь окончания тура, но цены на билеты взлетели моментально. Перелет в одну сторону с Австралии до России стоил около миллиона рублей! Таких денег не было у нас…

Более-менее доступные билеты появились только 2 апреля, стоили до 200 тысяч рублей. Но уже 3 апреля они пропали из продажи. Как рожать сейчас женщине, которая живет в хостеле, не понятно. Медицинской страховки нет, деньги подходят к концу. Огорчает застрявших туристов и другое. Они читают комментарии в интернете, где народ травит таких отпускников: «А нечего было туда переться!», «Это ваши проблемы, хотели отдохнуть - получайте».

- Я не понимаю, почему сейчас летит в нас, туристов, застрявших за границей, столько грязи. Люди, за что? Кто же знал, что так получится? Ситуация менялась настолько стремительно! Никто не мог сказать, что все страны закроют свои границы, а некоторые даже для транзитных граждан. Это сейчас, сидя дома, легко злорадствовать и обвинять тех соотечественников,которые остались заперты в разных странах, во всех грехах, — говорит муж беременной.

В кафе теперь никто посидеть не сможет. Фото: личный архив.

...С 16 марта в Австралии действует карантин, полиция арестовывает бродяг и выгоняет людей с улиц.

- Нас и в Австралии местные не рады видеть, и Россия не принимает обратно. Ситуация ужасная, у нас с понедельника заканчивается аренда квартиры и мы не знаем где жить. Мы просто выйдем с двумя чемоданами на улицу страны, которая не рада нас видеть, где действует строгий карантин. Казалось, мы с мужем остались одни на другом континенте — но удалось найти здесь русских через соцсети. К сожалению, только сообщество россиян, оказавшихся в таком же положении, остается поддержкой. Никакой надежды на вылет и медицинскую помощь у нас нет, — говорит одна из туристок Евгения.

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