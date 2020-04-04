«В вашем окружении вируса нет! Есть навязанные процессы!»: сектанты раздают «иммунитет» от коронавируса
Было бы странно, если б сектанты прошли мимо эпидемии коронавируса. Конечно, фанатики взяли тему COVID-19 в оборот. В Новосибирске конъюнктуру подхватила Лола Байкова, в прошлом – психолог из местного центра «Пеликан». Теперь она – почти мессия, фанаты зовут бывшую бюджетницу «Божественной Лилой».
Лола носит защитную маску. Фото: vk.com
ОСТОРОЖНО, РЕПТИЛОИДЫ!
Байкова якобы слышит послания умершего индийского гуру Саи-Бабы и пишет под его диктовку книги. Этот покойник, кстати – так себе соавтор. Есть сведения о том, что Саи совращал и насиловал подростков. Кроме этого, однажды всплыли сведения о хищении денег, пожертвованных ему на строительство больницы.
Но для фанатов этот индиец – безусловный авторитет. Заручаясь поддержкой мертвеца-«пророка», Лила-Лола пропагандирует духовное очищение через голодание. Одну из последовательниц она так настойчиво убеждала не есть, что девушка насмерть заморила себя голодом.
Тогда об этой истории много писали журналисты КП-Новосибирск, и обиженная Лола даже подала на редакцию в суд. Сама на заседания не ходила, но ее юристы на полном серьезе утверждали, что клиентка слышит голос с того света. Естественно, сектантка процесс проиграла. Правда, и сама осталась без наказания за смерть девушки – следствие не нашло состава преступления в действиях жрицы.
Так что Лила продолжает проповедовать и рассказывать пастве о мировом засилье рептилоидов (да-да, по версии жрицы – есть на земле такие твари). Ну, а сейчас эксплуатирует тему коронавируса.
Елена Смородинова погибла, подчиняясь правилам секты. Фото: личный архив
«ПРИХОДИТ ВРЕМЯ УМИРАТЬ»
«Эта истина поможет вам получить иммунитет от короновируса COVID-19!!! Читайте, делитесь иммунитетом с близкими и родными, коллегами и со всеми людьми!» - появилась очередная запись в группе сектантов во ВКонтакте.
Дальше – идут откровения, которые, якобы, Лола получила от своего умершего наставника с того света.
«Дети Мои, приходит время умирать для людей, и они умирают. Без предшествующей для такого ухода кармы никто не уходит. Люди не умирают просто так», - объясняет Саи с того света.
«Слышит послания от мертвеца» - в Индии застряла предводительница новосибирской секты. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Послание выглядит довольно сумбурным, но, судя по всему, незримый пришелец с того света намекает, что коронавируса на существует. А по словам Божественной Лилы, он даже посмеивается, передавая свои послания.
«Отключите внешнего транслятора, внешний экран и включите внутренний. Он самый достоверный. В вашем окружении вируса нет! Есть навязанные процессы и программы», - говорится в послании с потустороннего мира.
А в завершении очередной весточки от мертвеца Лила призывает покупать ее книги – опять-таки, написанные под диктовку Саи. И не говорите после этого, что коронавирус – исключительное зло для малого бизнеса. Для экс-бюджетницы Байковой, вероятно – неплохое подспорье.
Участница процесса доказывает факт общения с умершим индусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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