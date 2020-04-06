Эколог предлагает бороться с коронавирусом средством, которое принято выбрасывать

Армия людей в белом строем идет по улице. В руках – «пушки», из них выдувают белый аэрозоль. Вы видели эти кадры, правда? Там еще эти в белом похожи на имперских штурмовиков из «Звездных войн». Если интернет не врет, так китайцы обеззараживали улицы, истребляя мерзкий коронавирус. Вот и в России дошло дело до дезинфекции: люди в защитных костюмах распыляют антивирусный раствор – еще не очень массово, но все же.

Понятно, что средства от заразы стоят денег. Однако новосибирский эколог предлагает такое «лекарство» от вируса, которое не стоит ничего. Это не вакцина – внутрь принимать не стоит, эксперт рекомендует обрабатывать поверхности. Это средство – зола.

Ученый предлагает свою идею чиновникам. Фото: предоставлено Сергеем Пащенко.

- Что такое вирус? Это Кубик Рубика, склеенный жирными кислотами. Если их разрушить, вирус распадется. Возьмем мыло. Оно (особенно хозяйственное) характерно высоким PH, то есть щелочностью, которая разрушает вирус. Но он есть и в золе, - поделился соображениями с КП-Новосибирск эколог, старший научный сотрудник НГУ Сергей Пащенко. - Когда я узнал, что возвращается из Таиланда моя соседка, я сделал раствор золы – две бутылочки. И каждую ночь обрабатываю все лестницы подъезда, ручки и так далее. Когда раствор высыхает, ничего не видно. И ничего вредного нет. На поверхности остается мел, толщиной в один микрон, его не увидит ни один микроскоп. Это называется - нанотехнологии.

Наш собеседник предлагает пойти дальше. С дезинфекцией своего подъезда он справляется, но вирус-то гуляет повсюду. Пащенко знает, где есть много золы.

- Мэр Новосибирска дал добро на обработку площадей хлорсодержащими веществами. Их стоимость высока. И потом, хлор, соединяясь с органикой, образует вредные вещества. Но давайте вспомним про так называемые Русские Мальдивы – голубое озеро Новосибирска. Там – тысячи тонн золы, - предлагает Пащенко, который имеет ученую степерь — кандидат физико-математических наук.

Блогеры давно полюбили это озеро, но не знали, что оно – противовирусное.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Действительно, есть в Новосибирске опасный, но сказочно красивый водоем. Цвет воды – как на Мальдивах, но купаться нельзя, это – золоотвал местной ТЭЦ. Девушки-блогеры давно оценили эстетические качества озера, фотографии получаются – супер. Но, может, пора этой мертвой водой ударить по вирусу?

Наш собеседник предлагает озерную воду не брать. Во-первых, зола осела, и концентрация уже не та. Во-вторых, везти воду, как панацею от вируса – не выгодно. Лучше, считает Пащенко, брать новую золу с ТЭЦ и ее разводить, получая раствор.

- Я разослал письма в разные губернии, мне отвечают. Сейчас главное препятствие - это позиция врачей, которые говорят, что нельзя использовать незнакомый раствор. Но зола - это самое чистое средство, что можно придумать, ведь она проходит обработку колоссальной температурой, - рассуждает эколог.

ЗВОНОК ВИРУСОЛОГУ

«Нужно вирус уничтожить, но человека не повредить!»

Стоит ли применять золу для борьбы с коронавирусом? Эту идею мы передали экс-директору центра «Вектор», молекулярному биологу, заведующему лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесову.

- Понятно, что растворенная в воде зола будет разрушать биологически активные вещества. Но давайте тогда золой и голову будем мыть, - иронично предложил наш собеседник. – Зола – это ведь мелкодисперсная пыль. Она точно потом осядет в легких, а это – щелочь. И таким образом можно легкие потравить. А вся задача разработки противовирусных средств сводится к тому, чтобы вирус уничтожить, но человека не повредить.

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