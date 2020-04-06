2020-04-06T21:05:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 7 апреля 2020 года составило 11 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 7 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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Пассажиров рейса из Москвы и Санкт-Петербурга ждет двухнедельная самоизоляция.Пассажиров рейса из Москвы и Санкт-Петербурга ждет двухнедельная самоизоляция.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 7 апреля 2020 года не увеличилось по сравнению с понедельником. По данным оперативного штаба, опасная болезнь была диагностирована у 11 жителей региона, причем двоих выздоровевших уже выписали.

- Сейчас в инфекционной больнице находятся 38 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, у 9 из них диагноз подтвержден, - пояснили в оперативном штабе Новосибирской области.

Напомним, губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил проследить за домашней самоизоляцией всех пассажиров рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга, вернувшихся в Новосибирск после 4 апреля. Более того, их не допустят к работе, пока они не пройдут двухнедельную самоизоляцию. Такая мера была принята после того, как два дня назад в регионе был выявлен новый случай заражения коронавирусом — 26 марта мужчина вернулся в Новосибирск из Москвы. Он почувствовал легкое недомогание 1 апреля. Из симптомов у него было першение в горле и температура, — сообщали в оперативном штабе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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