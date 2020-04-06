Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 апреля 2020 года: режим самоизоляции могут отменить

На утро 7 апреля в Новосибирске официально зарегистрированы 11 пациентов с диагнозом коронавирус, двое из них уже здоровы и выписаны домой. Последний случай заражения выявили на выходных: больным оказался мужчина, который прилетел из Москвы 28 марта. Он почувствовал себя плохо через пару дней. Была небольшая температура и першение в горле. 3 апреля сибиряка на скорой доставили в инфекционку. Через день тест на коронавирус показал положительный результат.

А в понедельник стало известно, что двое больных коронавирусом жителей Новокузнецка могли контактировать с новосибирцами. Они возвращались из-за рубежа через «Толмачево». В первом случае 58-летняя туристка прилетела в Сибирь из ОАЭ, затем на микроавтобусе туристической фирмы приехала в Новокузнецк. В другой истории - 34-летний мужчина прилетел с Украины, в Новокузнецк попал на электричке из Новосибирска.

На улицах появились сотрудники МЧС, которые проводят дезинфекцию. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

ИНДЕКС НЕПОСЛУШАНИЯ

Программисты Яндекса разработали измеритель «послушности» граждан. Он показывает, насколько прилежно люди соблюдают режим самоизоляции, многие ли выходят на улицу. Новосибирск стал лидером по индексу непослушания среди городов-миллионников. Хоть у нас и объявлен режим самоизоляции, народ продолжает гулять по улицам. Самые законопослушные из крупных городов оказались пермяки. А самые близкие показатели к Новосибирску у Красноярска и Екатеринбурга.

ЗВЕРЯМ ПОМОГУТ, НО НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЯМ

В период самоизоляции помощь нужна не только людям. Зоопарк им. Р. Шило перестал пускать посетителей, а значит, выручка у организации упала. А ведь деньги нужны на содержание более 11 тысяч животных. Руководство зверинца обратилось в правительство региона за поддержкой.

— Посмотрите обоснованность цифр: сумма, которая выделяется из резервного фонда на зверей не должна быть больше, чем сумма, которую мы выделяем на людей, — отреагировал на просьбу Андрей Травников во время оперативного совещания.

Тем временем пони-ферма «Серебряная подкова», расположенная в Березовой роще, тоже борется за выживание. Ее представители говорят, что животным нужны корма, в частности геркулес и овес, а также мясная обрезь, куриные головы. Помощь принимают по адресу улица Планетная, 53.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ПРИЛЕТЕВШИХ ИЗ МОСКВЫ И ПИТЕРА НЕ ЖДУТ НА РАБОТЕ

В Новосибирске прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга сажают на обязательную самоизоляцию. Те, у кого есть место, где можно пережить двухнедельный карантин, едут туда, у кого нет - едут на обсервацию в пансионат. Этим людям категорически запрещено выходить на работу.

- Всем, прибывающим из аэропортов этих городов, вручается уведомление с предписанием о необходимости соблюдения режима самоизоляции в течение двух недель. Эти граждане обязаны уведомить своих работодателей о том, что они вынуждены находиться дома. Работодатели, для обеспечения безопасности своих коллективов, обязаны отстранить таких граждан от работы и дать им возможность пройти двухнедельную самоизоляцию, - дает разъяснение Андрей Травников, губернатор Новосибирской области.

КАНИКУЛЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

У школьников началась четвертая четверть, уроки теперь преподают дистанционно. В разных школах занятия идут по-разному, все зависит от технической оснащенности. Кто-то учит детей с помощью «Скайпа», кто-то дает задания через мессенджеры и электронную почту.

— Третья модель преподавания разрешает посещать малокомплектные школы. Это касается, прежде всего, сельской местности, — рассказал министр образования Сергей Федорчук.

ТУРИСТОВ ОТПУСКАЮТ «УСЛОВНО-ДОСРОЧНО»

Новосибирские власти не стали дожидаться, когда закончится срок карантина для иногородних, которые прилетели из Таиланда. Постояльцам новосибирского обсерватора объявили, что их забирают в родной регион. Напомним, некоторые из них объявили голодовку, так как были не довольны условиями в «Заре».

- Нам сказали, что за нами отправили самолет, он увезет нас в Красноярск, - поделилась наша собеседница, жительница Красноярска.

Эту картину Лоскутов продал почти за 28 тысяч рублей. Фото: Артем ЛОСКУТОВ.

ДА ГОРИ ОНО ВСЕ

Художник из Новосибирска Артем Лоскутов вдохновился коронавирусом, посвятил ему картины, а потом продал их с аукциона в Facebook, выручка составила более 70 тысяч рублей. Неплохой гонорар в период коронавирусного кризиса! Но любитель перфомансов решил пойти дальше. Эпатировать публику.

— Деньги от продажи картин сожгу, мне они не нужны, — пообещал Артем Лоскутов КП-Новосибирск.

ШТРАФЫ ВО ВРЕМЯ САМОИЗОЛЯЦИИ: ТЕПЕРЬ ВСЕ ПОНЯТНО

В новосибирской полиции разъяснили, кого будут штрафовать, если увидят на улице. 9 жителей региона уже подверглись этой процедуре.

Если вы прибыли из-за рубежа и не соблюдаете двухнедельную самоизоляцию, или в народе — карантин, то вас оштрафуют на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. То есть если вы не возвращались из-за границы, то никто не имеет права оштрафовать вас за прогулку по городу. Другое дело, что полиция, как и власти надеются на сознательность людей, которые не будут рисковать своим здоровьем. Кстати, лекцию на эту тему сотрудник полиции может вам прочесть. В ГУ МВД по Новосибирской области говорят, что ежедневно проводят такие беседы с 30 тысячами прохожих и водителей.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ МОГУТ ВСКОРЕ ОТМЕНИТЬ

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время оперативного совещания поручил расширить список организаций, которые смогут вновь начать работу. Списки должны появиться к концу этой недели.

Не исключено и другое: режим самоизоляции могут прервать. Травников обратился к главе регионального управления «Роспотребнадзора» Александру Щербатову с просьбой рассмотреть возможность или прекратить режим или ослабить его.

- Напомню, что решением правительства от 4 апреля режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Тем не менее, мы готовы принять решение о прекращении этого режима, если позволит ситуация, — заявил Андрей Травников.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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