Принципиальный начальник ГИБДД, который пытался засудить поддатого племянника, сам попался за рулем в стельку пьяным

В новосибирском райцентре Куйбышеве случилось громкое ДТП. Пьяный водитель устроил целую серию аварий. По предварительной информации, сначала машина столкнулась с Audi, потом зацепила еще несколько авто, в итоге врезалась в Infiniti.

Очевидцы сообщили, что за рулем Toyota Corolla находился пьяный в дым человек, кто-то разглядел в нем начальника местной ГИБДД, на видео даже прозвучало имя ездока - Юрий Захваткин.

Люди столпились возле машины, которая стала причиной многолюдного собрания. Видно, как мужчина в телогрейке пытается перелезть с переднего сиденья на заднее, кто-то ему кричит:

- Куда ты лезешь? Мы тебя отсюда не выпустим.

Также очевидцы говорят, что этого самого Захваткина пытались сначала остановить местные жители - догнали на автомобиле. Но сотрудник органов достал пистолет и начал тыкать в ребят оружием.

На кадрах, снятых все теми же очевидцами, виден стоящий рядом экипаж ДПС, мужчину в телогрейке усаживают в служебный УАЗ, зеваки предполагают, что этому начальнику все сойдет с рук.

В областном управлении МВД, напротив, обещают, что на тормозах дело не спустят.

- В отношении сотрудника полиции составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. В ГУ МВД по области проводится служебная проверка. Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством. А его непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, - рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе ведомства.

Чуть позже в полиции уточнили, что табельного оружия мужчина при себе не имел, был в гражданской одежде, в ДТП попал в нерабочее время. Столкновение случилось с одним автомобилем - Infiniti. Пострадавших нет. Но сотрудника ГИБДД это не оправдывает, его все равно уволят.

А вот Юрий Захваткин отчитывается об аварийности дорог в Куйбышевском районе. Фото: ГУ МВД России по НСО.

Однако это еще не все. Как удалось выяснить КП-Новосибирск, Юрий Захваткин не так прост - назвать его с ходу зажравшимся начальником язык не поворачивается. Коллеги отзываются о нем как о принципиальном человеке, который активно боролся с пьянством за рулем. Особенно интересной в этой связи становится история семилетней давности.

В январе 2013 года племянник Юрия Захваткина - Алексей попал в неприятную ситуацию - был замечен инспекторами ДПС возле Дома культуры в Куйбышеве в нетрезвом виде. Это, конечно, не преступление. Но рядом стоял снегоход.

Полицейские уверяли: Алексей приехал на нем, от водителя несло алкоголем, а сам Алексей с друзьями утверждал, что выпил уже после того, как слез с транспортного средства. От прохождения медицинского освидетельствования парень отказался, на суде заявил, что дунуть в трубочку на месте ему никто не предлагал. А то, что снегоход стоял рядом, - так к тому времени друзья уже нашли трезвого знакомого, который вроде как был не против отогнать аппарат, если потребуется.

При чем тут дядя Алексея - Юрий Захваткин? Ему о задержании племянника сразу доложили сначала инспектор ДПС, который первым заметил нетрезвую компанию, потом - еще один сотрудник полиции. После Юрий даже свидетельствовал на суде против племянника.

- Я помню, как он тогда себя вел, - видно было, что человек принципиальный, что ему неважно, кто там брат или сват. Позиционировал себя как честного, неподкупного человека, который на компромисс не согласен, - вспоминает события минувших дней адвокат Алексея Людмила Ситчихина.

На суде Юрий рассказал, что тоже приезжал на место, где остановили его племянника. Говорил, что Алексей вел себя агрессивно, от него исходил запах алкоголя. От медосвидетельствования отказался. Племянник говорил, что не управлял транспортным средством, а потом вдруг запрыгнул на снегоход и уехал.

Суд в результате оказался на стороне младшего Захваткина - не хватило доказательной базы против него.

И вот спустя семь лет дядя - начальник районной ГИБДД - сам оказывается в подобной истории, которая даже похлеще дела со снегоходом. Кругом множество сотрудников полиции, свидетелей, пострадавших… Хватит ли доказательной базы для суда в этот раз?

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ДТП с нетрезвым полицейским произошло в Куйбышеве.

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