Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 апреля 2020 года составило 11 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 апреля 2020 года, как сообщает обласной оперативный штаб, уже 11 человек. Причем последний заразившийся накануне был в Москве: вернулся он 28 марта и, видимо, привез опасную болезнь из столицы.

- Мужчина не был за границей и не входит в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше, - сообщает оперативный штаб Новосибирской област

Жену и дочку заразившегося тоже госпитализировали. Как и других взрослых и детей, которые контактировали с мужчиной. Оказались в больнице и ребятишки, недавно вернувшиеся из-за границы.

- В детскую больницу №3 за минувшие сутки поступило двое детей с признаками ОРВИ, оба были в Таиланде. Одного ребенка выписали, - пишет в своей группе «Оперштаб». - Всего в ДГКБ №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

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