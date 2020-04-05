2020-04-05T20:41:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 апреля 2020 года составило 11 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 апреля 2020 года
Анна ПАШАГИНА
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Зараженных коронавирусои доставляют в иинфекционную больницу.Зараженных коронавирусои доставляют в иинфекционную больницу.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 6 апреля 2020 года, как сообщает обласной оперативный штаб, уже 11 человек. Причем последний заразившийся накануне был в Москве: вернулся он 28 марта и, видимо, привез опасную болезнь из столицы.

- Мужчина не был за границей и не входит в круг контактировавших с пациентами, выявленными раньше, - сообщает оперативный штаб Новосибирской област

Жену и дочку заразившегося тоже госпитализировали. Как и других взрослых и детей, которые контактировали с мужчиной. Оказались в больнице и ребятишки, недавно вернувшиеся из-за границы.

- В детскую больницу №3 за минувшие сутки поступило двое детей с признаками ОРВИ, оба были в Таиланде. Одного ребенка выписали, - пишет в своей группе «Оперштаб». - Всего в ДГКБ №3 находится 21 ребенок с подозрением на COVID-19 Положительных результатов теста на коронавирус у детей нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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