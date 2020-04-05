«У людей начнется аллергия на кошек!»: грумеры требуют разрешить им работу во время самоизоляции

Елена Ривво - известный на всю страну грумер, она живет в Новосибирске, на мастер-классы к ней съезжаются ученики из многих регионов. Мастер работает и с собаками, и с кошками. Хотя как работает… Теперь не получается. Все из-за режима самоизоляции. Сейчас разрешено трудиться только на непрерывном производстве, аптекарям, медикам - в общем, тем, чья работа жизненно важна для населения. Грумеров в этот список не включили.

- Я пришла вечером в свой салон - покормить кошку, которая там живет. Ко мне постучались полицейские. Сказали, что работать мне нельзя, что будут следить, чтобы я не входила в салон. Собираются даже штрафовать, потому что такие услуги не входят в перечень необходимых услуг для населения, - возмущается Елена.

В ближайшее время специалист по стрижке животных планирует написать обращение в Роспотребнадзор с требованием включить работу грумеров в перечень первоочередных нужд для населения. К этой акции протеста Елена подключает соратников из других регионов.

В защиту своей позиции грумер приводит важный аргумент:

- Домашние животные нуждаются в профессиональных и своевременных процедурах, в противном случае возможно развитие заболеваний, грибковых инфекций или появление паразитов, которые могут нанести вред здоровью человека. Очень многие люди страдают аллергией, и мы, грумеры, помогали этим людям. Уже сейчас поступают звонки - меня просят обработать кошку, смыть аллергены.

Специалист объясняет, как в случае аллергии может помочь стрижка и мытье животного.

- Аллергию вызывает не сама шерсть. Кошка облизывается, в ее слюне есть белок, который остается на шерсти и вызывает аллергию. У некоторых кошек шерсть сбривают, других - моют, вычесывают. Животные не разбрасывают шерсть по дому, а люди с аллергией чувствуют себя нормально, - объясняет взаимосвязь специалист.

При этом грумеры в салоне, утверждает наша собеседница, практически не контактируют с людьми - хозяева передают животное и сразу уходят. В рабочей комнате работает рециркулятор, как в медицинском кабинете, это обязательное условие для работы в данной сфере. Все санитарные меры: маски, перчатки, обработка всех поверхностей дезинфицирующим раствором, - обязательно применялись и раньше, до появления коронавируса.

- Теперь люди сидят запертые дома на самоизоляции и задыхаются, чихают из-за аллергий. А у нас нет возможности помочь им, - говорит Елена Ривво. - Что будет дальше? Кошек начнут просто выкидывать…

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«Грумер от аллергии не спасет»

Врач-аллерголог Татьяна Бандурина считает, что проблема в этом случае немного надуманна:

- Дело в том, что для проявления аллергии достаточно минимального количества аллергена. Как кошку ни мой и ни расчесывай, аллерген всегда остается хотя бы на сиденьях стульев, на коврах, кровати - в тех местах, куда животное имеет доступ. Обработка животного мало влияет на проявление аллергии - важен сам факт наличия животного. Даже малейшее количество раздражителя для аллергика закончится клиническими проявлениями. Грумеров я понимаю, как и всех остальных, кому в эти дни запретили работать. У всех есть счета, которые надо оплачивать, всем надо выживать… Но давайте соберемся на этот период. Это шанс выйти из кризиса и чуть позже возобновить работу.

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