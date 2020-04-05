2020-04-05T11:26:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Новосибирске

Губернатор объявнил, можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Новосибирске
Никита МАНЬКО
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Новосибирцы могут самоизолироваться на даче.Новосибирцы могут самоизолироваться на даче.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Многих волнует вопрос: можно ли выезжать на дачу во время полной самоизоляции в Новосибирске, и остановиться там? Не будет ли это нарушением? Губернатор региона одобрил самоизоляцию за городом, но многие врачи против. Чем грозит поездка на дачу во время эпидемии коронавируса — в материале КП-Новосибирск.

Дачный сезон в Новосибирской области обычно начинается в середине апреля — когда среднесуточная температура будет выше нуля. В Западно-Сибирском гидрометцентре прогнозируют теплый и мокрый апрель в Новосибирске на +3 градуса выше климатической нормы, что для Сибири редкость. Для многих дачников это стало поводом начать дачный сезон уже в первых числах апреля.

- Я уже был на даче в минувший вторник, снег сошел с дорог и остался только в теневых местах. Половина соседей последовали моему примеру — проведали свой участок, не стали сидеть на самоизоляции в квартирах. Но ночевать никто не остался, печи не топили, — рассказал хозяин участка в районе Кольцово Владимир, но добавил, что переживает, а что, если на дачу нельзя было ехать? Вдруг это нарушение условий самоизоляции?

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поспешил успокоить всех дачников, заявил, что самоизолироваться на даче - можно.

- Да, конечно же, самоизолироваться на даче можно, — заявил губернатор. — Прекрасно понимаю насколько важен приусадебный участок, мы не возброняем самоизоляцию на даче.

Более того, товары для сада и огорода разрешены сейчас к продаже. Но в самоизоляции на даче есть важная оговорка — оцените риски, насколько она удалена от цивилизации.

- При выборе конкретного места для самоизоляции необходимо в первую очередь учитывать его доступность для экстренных служб, возможность вызвать врача в случае появления признаков простудных заболеваний, — добавили в пресс-службе правительства.

Новосибирский врач-терапевт Ирина Анохина предупреждает — выезд «скорой помощи» в дачные сообщества в радиусе 30 километров от Новосибирска может затянуться из-за весенней распутицы.

Медики рекомендуют перед поездкой на дачу:

1. Поставить прививку от клещевого энцефалита

Главный и неоспоримый вывод врачей: ни один новосибирец, который тяжело заболел клещевым энцефалитом, не был привит. Поставить прививку от клещей можно в любой поликлинике по месту жительства. Это бесплатная процедура, но делает ее лишь каждый десятый.

2. Собрать аптечку из лекарств первой необходимости

Противовирусные препараты: жаропонижающие, сироп от кашля, фурацилин.

Набор, который поможет при травмах: бинт, лейкопластырь, жгут, клей медицинский «БФ», мазь от ушибов, противовоспалительная мазь, мазь от ожогов.

Обезболивающие: средства с лидокаином.

Лекарства от отравлений: уголь активированный, спазмолитики.

Противоаллергенные лекарства: с веществами диазолин, цетиризин, лоратадин в составе.

Витамины: особенно важно весной пить витамины группы В и D. Также витамины групп А, Е и С помогают поддерживать здоровье и иммунитет.

3. Наладить средства мобильной связи

При выборе конкретного места для самоизоляции необходимо в первую очередь учитывать его доступность для экстренных служб, возможность вызвать врача в случае появления признаков простудных заболеваний.

4. Закупить питьевую воду

В большинстве дачных сообществ нет насосной станции с системой фильтрации воды, а вода для полива накапливается в баках. Необходимо закупить достаточно питьевой воды из расчета минимум 2-3 литра в сутки.

5. Создать запас продуктов первой необходимости

В период самоизоляции на даче помимо продуктов длительного хранения должны быть запасены мыло, чистящие и дезинфицирующие средства.

6. Избегать прямых контактов с соседями

Плотность населения в дачных сообществах намного меньше, чем в городских районах — и риск встретить носителя коронавируса намного меньше. Однако, стоит соблюдать дистанцию в полтора метра при разговоре. При посещении магазинов, железнодорожных станций, автобусных остановок стоит соблюдать те же санитарные меры, что и в городе — носить медицинскую маску, резиновые или латексные перчатки, соблюдать дистанцию в очереди.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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