2020-04-04T21:05:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года составило 10 человек

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года - оперштаб сообщил важную информацию о заразившихся
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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В детскую больницу было госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19, но положительных результатов теста у них нет.В детскую больницу было госпитализировано 20 детей с подозрением на COVID-19, но положительных результатов теста у них нет.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года остается прежним. Диагноз COVID-19 в регионе получили 10 человек. При этом две пациентки уже выписаны с выздоровлением.

На фоне многих регионов России Новосибирская область оказывается в выгодном положении. В ряде субъектах количество пациентов с коронавирусом растет изо дня в день и измеряется уже несколькими десятками. А в Новосибирске можно отметить определенную стабильность.

«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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После выздоровления двух жительниц, от коронавируса в Новосибирске лечится 8 человек. За минувшие сутки – без новых случаев.

- Под медицинским наблюдением находятся 5209 человек. 3917 жителей области снято с наблюдения, - сообщает Оперативный штаб региона.

Также власти ведут учет пациентов с диагнозами «ОРВИ» и «грипп». За сутки в регионе прибавилось заболевших на 1494 человек. Госпитализировано 38 человек.

5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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