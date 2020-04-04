Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года составило 10 человек
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 5 апреля 2020 года остается прежним. Диагноз COVID-19 в регионе получили 10 человек. При этом две пациентки уже выписаны с выздоровлением.
На фоне многих регионов России Новосибирская область оказывается в выгодном положении. В ряде субъектах количество пациентов с коронавирусом растет изо дня в день и измеряется уже несколькими десятками. А в Новосибирске можно отметить определенную стабильность.
«Нам повезло, у нас был запас времени» - ученый объяснил, почему в России пациентов с коронавирусом меньше, чем в европейских странах. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
После выздоровления двух жительниц, от коронавируса в Новосибирске лечится 8 человек. За минувшие сутки – без новых случаев.
- Под медицинским наблюдением находятся 5209 человек. 3917 жителей области снято с наблюдения, - сообщает Оперативный штаб региона.
Также власти ведут учет пациентов с диагнозами «ОРВИ» и «грипп». За сутки в регионе прибавилось заболевших на 1494 человек. Госпитализировано 38 человек.
5 движений от коронавируса.Алена МАРТЫНОВА
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ИСТОЧНИК KP.RU
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