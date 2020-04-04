Медицинские маски в аптеках Новосибирска: где можно найти и что делать, если нет в продаже

Медицинские маски в аптеках Новосибирска закончились: их раскупили еще две недели назад. Где купить медицинские маски и респираторы в условиях дефицита в Новосибирске.

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ В АПТЕКАХ НОВОСИБИРСКА

Дефицит медицинских масок в аптеках Новосибирска подтвердили еще 19 марта в минпроторге Новосибирской области. К 30 марта в большинстве аптек Новосибирска раскупили все медицинские маски, большинство медицинских перчаток и антисептических средств. Также в дефиците оказался раствор хлоргексидина и парацетамол.

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ В ПРОДУКТОВЫХ МАГАЗИНАХ

Торговые сети «Бахетле», «Добрянка» Новосибирские ретейлеры закупились средствами защиты от коронавируса — и предлагают наборы каждому покупателю. В набор входит одноразовая медицинская маска и перчатки.

Цена: 55 рублей, продается 1 шт в одни руки

«Бахетле» у метро «Октябрьская»

Адрес: Новосибирск, ул. Кирова, 25.

Как добраться:

Метро: станция «Октябрьская» Автобус: 5, 18, 75, 97, 98, 258ж — до остановки «Метро Октябрьская» Троллейбус: 5, 10 — до остановки «Метро Октябрьская» Маршрутное такси: 8,16, 44а, 45 — до остановки «Метро Октябрьская»

«Бахетле» на жилмассиве «Альянс»

Адрес: Новосибирск, ул. Нарымская, 102.

Как добраться:

Автобус: 14, 34,64, 75 — до остановки «Магазин Альянс» Троллейбус: 2- до остановки «Магазин Альянс» Маршрутное такси: 11,34,45,53 — до остановки «Магазин Альянс»

«Добрянка» на «Золотой Ниве»

Адрес: Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 266/4

Как добраться:

Метро: станция «Золотая Нива» Автобус: 95, 96,98, 234, 258ж — до остановки «Кафе Лада» Троллейбус: 7,22, 36 — до остановки «Кафе Лада» Маршрутное такси: 2, 16, 18, 19, 38, 42, 51, 90 — до остановки «Кафе Лада»

«Добрянка» в Академгородке

Адрес: Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4/4, ТЦ «Эдем»

Как добраться:

Автобус: 7 — до остановки «Инженерная» Маршрутное такси: 7,52 — до остановки «Кафе Лада»

Магазины сладостей и кондитерских изделий «Продукто!»

Владельцы магазина «Продукто» предлагают покупателям на продажу медицинские маски и многоразовые респираторы.

Цена: одноразовая медицинская маска 55 рублей, не более 5 шт. в одни руки. Многоразовый респиратор: 860 рублей не более 1 шт в одни руки.

«Продукто!» в «Тихом центре»

Адрес: Новосибирск, ул. Октябрьская, 33

Как добраться:

Автобус: 8,13,21,28, 41, 54 — до остановки «Кинотеатр Маяковского» Троллейбус: 13,36 — до остановки «Кинотеатр Маяковского» Маршрутное такси: 4,32- до остановки «Коммунистическая»

«Продукто!» на «Студенческой»

Адрес: Новосибирск, Геодезическая, 13

Как добраться:

Метро: станция «Студенческая» Автобус: 6,28,39,41,189 — до остановки «Метро Студенческая» Троллейбус: 7,8 — до остановки «Метро Студенческая» Маршрутное такси: 18,63 — до остановки «Метро Студенческая»

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ В КИОСКАХ «РОСПЕЧАТИ»

Ранее Минпромторг Новосибирской области сообщал, что тканевые маски бердского производства поступят в киоски «Роспечати» и в отделения «Почты России». Планировалась реализация 2000-3000 таких масок еженедельно.

Бизнесменов совершенно бесплатно поддержали пиаром все СМИ города. Маски в киосках разлетались с космической скоростью. Тем более цена не кусалась — 10 рублей за штуку, товар продавали упаковками по пять штук. Но вдруг производитель заявил:

— Маски в киосках больше не продаем, еще неделька — и все.

Выяснилось, что фирма столкнулась с несколькими проблемами, которые требуют оперативного решения. Первая из них — это материалы. Известно, что многие поставщики масок уже сошли с дистанции именно из-за их нехватки.

— Мы забронировали тонну такого материала, но поставщики продали его налево, — пожаловался тогда КП-Новосибирск Дмитрий Ушаков.

К бизнемену на помочь поспешили чиновники, тем более, что производство курировал минпромторг. Поставщика ткани оперативно нашли. Но из киосков товар все-таки ушел. Чиновники попросили в обмен на помощь взаимную услугу: поставляйте маски нам.

— Сейчас мы обеспечиваем масками только: аэропорт «Толмачево», метрополитен, наземный и летный состав авиакомпании «S7», городской электротранспорт, пригородные электрички, Бердский электромеханический завод, в частности оборонные цеха, «ПФК Обновление», «Новосибирскхимфарм», силовые спецслужбы региона и контрольные пункты пропуска на границе, — сообщили КП-Новосибирск в «Медскладе».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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