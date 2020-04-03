2020-04-03T21:03:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 4 апреля 2020 года составило 10 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Новосибирске на 4 апреля 2020 года
Никита МАНЬКО
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В этих капсулах перевозят больных.В этих капсулах перевозят больных.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Второй день в Новосибирске врачи не выявляют новых пациентов с COVID-19: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 4 апреля 2020 года составило 10 человек. Таковы данные оперативного штаба Новосибирской области.

- В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 43 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, — сообщает оперштаб региона.

Под медицинским наблюдением на домашнем карантине остаются 5927 человек. А для 3221 жителей Новосибирской области каратин закончился: они могут свободно передвигаться по городу.

Ощвучили медики и количество заболевших ОРВИ и гриппом регионе. Оно сейчас уменьшаетс: всего зарегистрировано 2089 человек у которых подтвердился диагноз. 48 из них попали в больницу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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