Второй день в Новосибирске врачи не выявляют новых пациентов с COVID-19: число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 4 апреля 2020 года составило 10 человек. Таковы данные оперативного штаба Новосибирской области.

- В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 43 пациента, вернувшихся из-за рубежа или контактировавших с инфицированными, — сообщает оперштаб региона.

Под медицинским наблюдением на домашнем карантине остаются 5927 человек. А для 3221 жителей Новосибирской области каратин закончился: они могут свободно передвигаться по городу.

Ощвучили медики и количество заболевших ОРВИ и гриппом регионе. Оно сейчас уменьшаетс: всего зарегистрировано 2089 человек у которых подтвердился диагноз. 48 из них попали в больницу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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