2020-04-03T21:03:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 4 апреля 2020 года: город вымоют с хлоркой, но въезд не закроют

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 апреля 2020 года
Татьяна СОЛОВОВАНикита МАНЬКО
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К безопасности людей в городе относятся со всем вниманием.К безопасности людей в городе относятся со всем вниманием.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 4 апреля 2020 года сообщил региональный оперштаб. По данным эпидемиологов, опасная болезнь с начала вспышки была обнаружена у 10 человек, и за последние сутки, к счастью, эта цифра не увеличилась.

Сейчас в городской инфекционной больнице лежат еще 35 пациентов, которые прилетели из-за границы или контактировали с зараженными туристами. Они проходят тесты на коронавирус, пока инфекция не подтверждена.

ПРИЛЕТЕЛИ И ПОПАЛИ В БОЛЬНИЦУ

Трое детей, вернувшихся из-за границы. попали в больницу. Первые тесты не подтвердили наличие коронавируса, но пока ребятишки останутся в детской больнице №3. Всего под наблюдением там находятся 19 детей.

Обращение губернатора Андрея Травникова к жителям из-за коронавируса 3 апреля 2020 года.

СТРОИТЕЛЯМ РАЗРЕШАТ РАБОТАТЬ

Новосибирские строительные компании, фабрики и заводы смогут начать работать с 6 апреля. Правда - под строгим контролем врачей и специалистов минпромторга. Руководители предприятий должны обеспечить безопасность работников, вручить им маски и средства гигиены. Все остальные предприятия, которые закрылись с 28 марта, по-прежнему не смогут принимать клиентов.

ГОРОД ВЫМОЮТ С ХЛОРКОЙ

Губернатор Андрей Травников рассказал, как город будут обеззараживать, чтобы противостоять коронавирусу.

Городские службы обрабатывают площадки перед входами крупных ТЦ, входы в супермаркеты, входные площадки на социальные ярмарки, территории перед административными зданиями, перед входами в метро и в подземные переходы - все это моют с хлоркой.

Тем же самым раствором обрабатывают автобусы, троллейбусы и вагоны в метро.

ВЬЕЗД В НОВОСИБИРСК НЕ ЗАКРОЮТ

Важный момент: граница Новосибирской области не будет закрыта для въезда и выезда, как в других регионах. Об этом на стрече с журналистами заявил губернатор Андрей Травников.

ТЕРМОС С ВИРУСОМ

Новосибирские медики показали, как работают с пробами на коронавирус и в чем хранят опасную болезнь. Результаты тестов помещают в герметичную емкость, а затем нагревают над спиртокой.

Тест на коронавирус обязательно проходят три категории граждан: туристы из-за границы; контактивавшие с инфицированными люди; и пациенты с пневмониями, независимо от того, выезжали ли они из России. Также тест делают людям старше 65 лет, если они заболели ОРВИ, медикам, которые лечат больных с COVID-19, тем, кто находится в закрытых учреждениях – интернатах, исправительных колониях и так далее.

БОЛЬНИЦА ДЛЯ ВОЕННЫХ

Минобороны РФ строит один из 16 инфекционных центров в Новосибирске: возвести его должны за полтора месяца. Место строительства сначала было неизвестно, предполагалось построить его в Пашино. Но стройку начали в Октябрьском районе Новосибирска, на территории военного городка, возле госпиталя на улице Военной.

КОРОНАВИРУС. Послание сибирячек со всего мира..Реальные люди со всего света об опасности, мерах предосторожности, ситуации в других странах. Что ждет Россию и когда это закончится.

СИБИРЯЧКА ПОКАЛАЛА РОЛИК О КОРОНАВИРУСЕ

Новосибирская студентка записала обращение земляков из стран, охваченных эпидемией коронавируса - они просили соблюдать карантин. И рассказывали, что происходит в их странах. Например, немецкие студенты устраивали вечеринки в честь коронавируса в первую неделю карантина - теперь в Германии 85 тысяч заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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