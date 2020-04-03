«Единственное место, где сейчас горит свет, - аптеки»: сибирячка рассказала, как проходит карантин на Гоа

Сибирячка Инна полгода назад прилетела с ребенком на Гоа. С 23 марта на территории Индии был введен карантин. За это время в Россию оттуда вылетели четыре борта, но Инна ни на один не попала - слишком дорогие билеты. Женщина рассказала, как семья живет в экстремальных условиях и почему ей не удается эвакуироваться.

«ПРЕМЬЕР ИЗВИНИЛСЯ В «ТВИТТЕРЕ»

Инна Прозорова полгода назад прилетела вместе с дочкой на Гоа. На курорте она бывает регулярно всей семьей - у сибиряков есть собственное жилье.

- У моего мужа здесь бизнес. И каждый туристический сезон, с начала сентября до конца мая, мы проводим здесь. Мы с дочкой прилетели сюда 1 ноября. У нас есть электронная виза, которая выдается на 90 дней. Чтобы ее продлить, мы должны покидать страну хотя бы на один час, а потом можем возвращаться, - рассказала КП-Новосибирск Инна.

Виза Инны и ее ребенка действует до конца апреля, только продлить ее, выехав из страны, не удастся. Индию закрыли на карантин.

- Несколько недель назад нам объявили, что карантин вводится всего на один день - воскресенье. У людей не было паники и страха. Ну почему бы и не провести сутки дома? Все ведь устали от работы. К тому же днем дико жарко, - объясняет женщина.

В воскресенье вечером людям объявили: карантин продлили еще на три дня.

- Закрыто было абсолютно все: кафе, магазины, аптеки… Общественный транспорт перестал ходить накануне. Буквально через день премьер-министр Индии по центральному телевидению объявил о тотальном 21-дневном карантине, - говорит Инна.

Улочки небольшого города опустели. Фото: instagram.com

Люди устремились в магазины, которые уже давно были закрыты. Инна вспоминает, что в тот вечер у всех была паника, смешанная со страхом. Все пытались купить продукты и товары первой необходимости.

- Самая большая проблема - отсутствие организации. Я не понимала, где покупать еду, лекарства. Что вообще делать? Через пару часов после начала суматохи премьер-министр в своем «Твиттере» написал что-то из серии: «Я забыл сказать, что магазины будут открыты», - вспоминает сибирячка.

Муж Инны начал через своих знакомых узнавать, когда откроется ближайшая лавочка с продуктами. В очередях приходилось стоять по полтора часа, чтобы купить минимальный набор продуктов - крупы, бобы, у некоторых продавцов можно было найти молоко.

- Единственное место, где сейчас горит свет, - аптеки. Несколько дней назад там были очереди, сейчас - нет. Соединение между штатами закрыто: самолеты не летают, поезда не ходят. В нашем городке транспорт остановился. Если таксиста какого-то видят на улице, то забирают лицензию, - перечисляет резкие перемены в жизни городка Инна.

«ЦЕНЫ НА БИЛЕТ КОСМИЧЕСКИЕ»

Когда в стране ввели карантин, Инна начала задумываться, как можно уехать в Россию. 25 марта российское посольство организовало вместе с одной из авиакомпаний рейсы, чтобы люди могли улететь на родину. Инну и ее дочку внесли в списки, которые составлялись для эвакуации.

- За это время из Индии в Россию вылетели четыре борта: два - из Дели и два - с Гоа. Цены на билеты были космические - 70 тысяч рублей на одного человека до Москвы. Однако добраться до аэропорта мы все равно не смогли бы, ведь сообщение между штатами прекращено, - добавляет Инна.

По словам сибирячки, сейчас ситуация снова изменилась. Семье предложили вылететь в Екатеринбург. Цена билетов приемлемая - всего 8 тысяч рублей. Но пока женщина думала, все места на рейс заняли.

Сибирячка уже пропустила несколько самолетов. Фото: instagram.com.

- Там условия другие. Мы прилетаем в Екатеринбург, и нас тут же отправляют в обсервацию в местный пансионат. Условия следующие: с собой я могу взять только 5 килограммов ручной клади, остальной багаж у нас могут изъять на две недели. После карантина мы уже самостоятельно сможем улететь, куда нам нужно, - описывает Инна.

Вариант, казалось бы, неплохой. Но женщина боится: вдруг и в России города закроют и невозможно будет попасть домой.

- Поэтому мы пока что выходим только в гости к знакомым и в магазин, не больше. На пляж - нельзя, но местные рано утром тайком пробираются к воде, - признается сибирячка.

На сегодняшний день Инна не видит вариантов, как им с дочкой можно покинуть территорию Гоа.

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