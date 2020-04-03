Обращение губернатора Андрея Травникова к жителям из-за коронавируса 3 апреля 2020 года: прямая онлайн-трансляция
В пятницу состоится обращение губернатора Андрея Травникова к жителям из-за коронавируса 3 апреля 2020 года.
Глава региона на встрече с журналистами в19.00 по местному времени расскажет о том, что ждет Новосибирскую область после продления нерабочей недели до 30 апреля. А также - какие меры будут еще приниматься в регионе для борьбы с коронавирусом.
Все самое важное и интересное из речи Андрея Травникова - в нашей онлайн-трансляции.
Обращение губернатора Андрея Травникова к жителям из-за коронавируса 3 апреля 2020 года.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
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