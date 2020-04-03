Распоряжение №85 Совета депутатов города Новосибирска

Артур Чилингаров, знаменитый полярник: Я провёл во льдах с экспедицией целый год. И мы ни разу не поругались. У нас был принцип - один за всех...

Об этом Герой Советского Союза и Герой России рассказал нашему обозревателю Александру Гамову [аудио]