Распоряжение №85 Совета депутатов города Новосибирска
1. Созвать сорок третью сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 22 апреля 2020 года в 10.00 в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Признать утратившим силу распоряжение председателя Совета депутатов города Новосибирска от 16.03.2020 № 72-р «О созыве сорок третьей сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва».
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев
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