Для тех, кто дома: «Ростелеком» помогает новосибирцам оставаться всегда на связи

Во время вынужденной изоляции в период распространения коронавирусной инфекции возможность оставаться всегда онлайн становится особенно важной, так как теперь дома не только отдыхают, но еще учатся и работают. Директор Новосибирского филиала компании «Ростелеком» Юрий Куприянов рассказал о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы обеспечить новосибирцев устойчивой связью в этот непростой период.

- Как «Ростелеком» справляется с повышенной нагрузкой на сети в эти дни?

- Мы понимаем, что в сложившихся обстоятельствах людям очень важно оставаться онлайн, в частности, для работы в удаленном режиме, дистанционного обучения, да и просто для проведения досуга в период карантина. Количество заявок, поступающих в «Ростелеком» на подключение к высокоскоростному доступу в интернет, в целом по стране за последнюю неделю выросло на 22%.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

И надо отметить, что повышение нагрузки никак не повлияло на качество услуг и сервисов компании: благодаря накопленному опыту и проводимым мероприятиям все наши объекты и сети связи на территории региона функционируют в штатном режиме. Так что могу заверить новосибирцев: «Ростелеком» готов обеспечить дальнейшую бесперебойную работу телекоммуникационной и ИТ-инфраструктуры.

- Удается ли справляться с тем, что у горожан резко возросли потребности в увеличении интернет-трафика?

- Трафик действительно вырос, но не настолько критично, как можно было предположить. В целом трафик сейчас сопоставим с обычным трафиком выходного дня. И сейчас мы делаем все, чтобы защитить интересы наших абонентов, чтобы обеспечить им необходимую скорость передачи данных. Поэтому мы приняли решение повысить скорость домашнего интернета для жителей нашего региона до максимального технически возможного уровня. Причем без изменения тарифного плана и дополнительной платы.

- А что делать жителям, если у них нет возможности оплатить услуги связи удаленно, ведь требуется соблюдать карантин? Особенно пожилым людям, которые сейчас в зоне особого риска.

- Да, мы позаботились о том, чтобы наши услуги были доступны даже в том случае, когда нет возможности оплатить их вовремя. Среди тех, кто пользуется домашним телефоном, много людей старшего возраста, но они часто не знают, как провести онлайн-платеж. Поэтому в ближайшее время мы не будем ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны людям в любой ситуации. Кроме того, для домашних телефонов «Ростелеком» вводит безлимитное общение внутри сети - при звонках на мобильные номера «Ростелекома» и Tele2 Россия.

- Юрий Геннадьевич, в редакцию поступает много вопросов об онлайн-кинотеатрах. Какие возможности для новосибирцев готов предоставить «Ростелеком»?

- Наши клиенты могут с пользой проводить время в условиях изоляции. «Ростелеком» открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных фильмов и сериалов, мультфильмов и образовательному контенту нашего видеосервиса Wink и интерактивного ТВ. Только за последние дни трафик просмотра телепрограмм и фильмов увеличился практически в 4 раза, при этом чаще всего сибиряки смотрели мультфильмы и комедии, что вполне понятно в текущей ситуации.

Хочу отметить, что сейчас у наших клиентов появилась возможность оценить в Wink новый тариф «Трансформер», чтобы настроить свое идеальное телевидение. Этот тариф - по сути конструктор: по умолчанию в него входят коллекция из 5 тысяч популярных фильмов и сериалов и 150 базовых телеканалов. Дополнительные телеканалы и фильмы объединены в 12 мини-пакетов, из них пользователь может выбрать 5. Набор можно менять хоть каждый месяц, при этом цена подписки не изменится. Смотреть можно только то, что действительно нужно.

- Сейчас очень многие театры и музеи мира стараются скрасить жизнь людей, переходя в онлайн. Если ли у абонентов «Ростелекома» возможность получить доступ к такому контенту?

- Да, «Ростелеком» открыл новосибирцам и жителям области бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах, в числе которых - Mezzo, Museum и iConcerts. Теперь в онлайн-видеосервисе Wink и интерактивном ТВ каждый житель региона может виртуально побывать на лучших театральных постановках страны и мира, оценить атмосферу джазовых концертов, посмотреть документальные фильмы о великих художниках или послушать записи лучших мировых музыкальных фестивалей.

- Многие школы пытаются организовать дистанционное обучение детей. Есть ли у «Ростелекома» подобные сервисы?

- Для удаленного обучения наша компания открыла новосибирцам доступ к цифровому сервису образования «Лицей», который с 23 марта доступен всего за 1 рубль. Сервис объединяет образовательный контент по двум направлениям: «Школа» и «Развитие». Первый раздел помогает детям изучать и закреплять учебную программу, готовиться к экзаменам. На страницах раздела «Развитие» школьники узнают о современных цифровых технологиях, учатся формировать здоровые привычки, развивают логику, память и креативность.

Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

С сервисом «Лицей» можно учиться онлайн по программам, которые соответствуют федеральным государственным образовательным стандартам. Ученики могут смотреть видеоуроки, а также проходить тесты для проверки полученных знаний и повторять сложные темы. С нашим сервисом выпускникам будет проще подготовиться к успешной сдаче единых государственных экзаменов.

- В связи с пандемией в особенно сложной ситуации оказались новосибирские предприниматели. Как «Ростелеком» помогает этой категории своих клиентов?

- Предприниматели сейчас переживают, пожалуй, один из самых тяжелых периодов в своей деятельности. Чтобы помочь малому и среднему бизнесу, мы приняли решение не блокировать услуги фиксированной связи до 30 апреля, даже если счет не будет оплачен вовремя. Более того, «Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернета на каждый номер компании дополнительно. Предложение будет действовать каждый месяц с 25 марта и до конца мая.

Хочу еще раз отметить, что все службы «Ростелекома» сейчас работают, чтобы все вы были на связи.