Продление нерабочей недели в Новосибирске: до какого числа будет действовать режим полной самоизоляции

Горожан ждет продление нерабочей недели в Новосибирске до 30 апреля 2020 года. Эта мера борьбы с короновирусом не касается сотрудников производств и организаций, работу которых невозможно остановить, медиков, сотрудников аптек, сотрудников магазинов с продуктами и товарами первой необходимости.

Также неотложные работы продолжат организации, от которых зависит жизнь и нормальные условия жизни населения, продолжатся неотложные ремонты и погрузочные работы. Напомним, первая нерабочая неделя наступила для россиян 30 марта. После этого соответствующие постановления и распоряжения выпустил ряд регионов, в них разъяснялось как и по каким причинам люди могут выходить на улицу. В Новосибирской области на этой неделе действует те же правила, что и во многих других городах. Людям можно выходить на улицу только по жизненно важным причинам, разрешено ходить в продуктовый магазин, выгуливать животных и выносить мусор.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

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