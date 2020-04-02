Вместо юбок и костюмов: ателье из райцентра сменило профиль - теперь там шьют маски

Швеям в городе Карасуке Новосибирской области пришлось резко переквалифицироваться. Теперь вместо юбок и брючных костюмов сибирячки шьют маски. Продают не только оптом, но и в розницу. Корреспондент КП-Новосибирск пообщался с хозяйкой ателье и узнал, приносят ли перемены прибыль.

Наталья Могелевцева - хозяйка ателье в городе Карасуке. Производство масок швеи начали с понедельника.

- К нам стали обращаться постоянные клиенты и заказывать маски для сотрудников своих фирм. Примерно штук по 20 на организацию. Пришлось срочно менять производство, - рассказала КП-Новосибирск Наталья. - Такая ситуация сложилась из-за дефицита масок в аптеках.

Все швеи перешли на удаленную работу - теперь производство масок в Карасуке развернуто на дому.

- У нас есть страничка в социальных сетях, оттуда местные жители узнали, что мы стали шить маски. Наши девочки развозят заказы по домам. Клиенты - аптеки, магазины, больницы, - объясняет женщина.

Маски шьют из той ткани, которая была на производстве, - белая и цветная бязь. По словам Натальи, эта ткань хорошо подходит для пошива многоразовых масок.

- Ее можно стирать при высокой температуре и утюжить. Маска не потеряет форму. Сейчас людям уже все равно, какие они по расцветке. Берут все, что есть, - говорит Наталья.

Ценник на дефицитный товар зависит от объема закупок. Если заказывает организация в объеме от 500 штук - цена 65 рублей. Для себя маску карасучане могут приобрести по 75 рублей за одну штуку.

- Не могу сказать, что это выгоднее, чем если бы мы, как и раньше, шили вещи на заказ. Но это позволяет нам оставаться на плаву и не увольнять сотрудниц, - признается Наталья. - Пока обычные маски в дефиците, мы в сложившейся ситуации проживем.

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