Совет депутатов города Новосибирска опубликовал очередное распоряжение
В распоряжении оповещается о созыве внеочередной сессии Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
Фото: Андрей КОПАЛОВ
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1. Созвать внеочередную сессию Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва 7 апреля 2020 года в 10.00 в большом зале мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов города Новосибирска Д. В. Асанцев.
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