Школьницы ходят за жижей, а мальчишки гоняют в футбол: как новосибирцы пережили первый день изоляции

По планете гуляет сверхзаразный коронавирус, а власти просят людей не ходить на работу. Такие слова сгодились бы для первоапрельских шуток в интернете. Но нет, это - правда. И оказывается, принудительные каникулы взрослым совсем не в радость. Кто-то по доброй воле, а кто-то по принуждению начальства идет работать. Ну а те, кто отдыхает, способны отсидеться дома? Журналист КП-Новосибирск отправился в коронавирусный дозор, чтобы выяснить, действительно ли опустели городские улицы.

НАШ РАШ

Первый рейд - в начале дня. На часах - 11.

Новосибирское утро, быть может, впервые за долгие годы обошлось без пробок. На тротуарах Красного проспекта тоже свободно, один прохожий - на 40 метров.

Понятно, что совсем город не опустеет: есть чиновники, продавцы, правоохранители в гражданской одежде, которым положено ходить на работу. Да и журналисты, в конце концов, как автор этих строк - мы тоже остаемся на службе.

В аптеку и за продуктами тоже ходить можно, разрешается выгуливать собаку. О! Во дворе как раз парочка с питомцем на поводке. Наверное, еще вчера они спорили, кому нести бремя выгула, а теперь оба пошли. Собака нынче не только друг человека, но и пропуск на свежий воздух.

Раш - очарователый пес.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Хвостатого красавчика, который при виде меня, кажется, даже улыбнулся, зовут Раш. А хозяева - студенты-медики. Молодой человек параллельно трудится медбратом в больнице. А вот в университет ни он, ни она сейчас не ходят - удаленка.

- Мы на четвертом курсе, ездим в разные больницы. И мы являемся наиболее опасными для окружающих, потому что постоянно взаимодействуем с пациентами, врачами, потом идем в метро. Так что считаю экологичным нас ограничить, - комментирует хозяйка Раша переход на дистанционное образование. - Но при этом мы учимся - нет такого, чтобы валялись дома. У нас каждый день - большой объем заданий.

- Но свободного времени больше стало?

- Конечно! Если в вузе необходимо отсидеть на лекции четыре часа, то теперь ты можешь прочитать все за час. Читается быстрее, чем слушается.

- А чему свободное время посвящаете?

- Учим английский язык.

Иностранный, объясняет девушка, тоже - удаленно. Глядишь, после опыта в коронавирусные недели обучение с помощью компьютера станет популярнее.

А город в целом, считаю, выполнил «домашнее задание» на твердую четверку. Большинство остались в своих квартирах. Но я решил повторно выйти в патруль вечером.

Мальчишки играют в футбол.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ШКОЛЬНИЦЫ-ВЕЙПЕРШИ

7 часов вечера, и людей на улицах полно. Поменьше, чем в обычные будни, но окажись на проспекте носитель вируса - сможет щедро раздать заразу.

Наблюдаю за прохожими. Вот - пенсионерка. Она, может, идет в аптеку. Вот - женщина с продуктами. Все законно. Мужчина около своей машины - это такси. Тоже вопросов нет. А вот - юные барышни. Им точно на улице делать нечего. Останавливаю, спрашиваю, почему не ушли на изоляцию.

- Мы за жижей ходили, - невозмутимо отвечает брюнетка в черной маске на лице. - А сейчас за шаурмой идем.

- А жижа - это что такое? Молоко? Или что?

- Это жижка для вейпа, - объясняют мне, непонятливому, девушки.

- А что, вейперные работают?

- Да.

- А вы студентки?

- Нет, школьницы.

Ох, школьницы. Им бы книжку, а они - за жижкой. Да и продавцы этого зелья те еще молодцы. Им закон не писан, что ли? Закрыться должны были.

То самое объявление.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

«А МЫ МАСКИ ВЫДАЕМ»

Впереди - гипермаркет косметики. Вижу, что посетители входят-выходят. Стало быть, тоже не закрылись. На двери - объявление: «Все сотрудники работают в масках и перчатках. Каждые два часа весь персонал измеряет температуру. Каждый час мы дезинфицируем помещение магазина, корзинки для покупок обрабатываются после каждого использования. В магазине расставлены санитайзеры, которыми вы можете воспользоваться бесплатно в любое время. Все продукты для тестирования убраны из торгового зала. Количество посетителей, которые могут одновременно находиться в магазине, ограничено - не более 1 человека на каждые 25 квадратных метров площади».

Хорошо, конечно, что так ответственно подошли, но почему не закрылись? Захожу внутрь - оказывается, есть товары из списка первой необходимости. Салфетки всякие. Стало быть, имеют право работать.

- Скажите, а люди больше в масках заходят или без? - спрашиваю я у охранника.

- Мы им и сами маски предлагаем, - отвечает парень, лицо которого тоже закрыто матерчатым «забралом».

- То есть у вас они есть в продаже?

- В продаже нет, мы просто так даем. Только они закончились.

Для себя решаю, что завтра зайду снова - просто убедиться, что в дни тотального масочного дефицита можно получить полезную вещь в подарок.

Выносить мусор, выгуливать собаку – что еще можно делать новосибирцам во время пандемии коронавируса. Слова губернатора Андрея Травникова – в программе Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ОВОЩИ РУКАМИ НЕ ТРОГАТЬ

На тротуаре стоят и беседуют две женщины. Вот чего они не в изоляции?

- Я на работу иду, - отвечает одна.

- А чем занимаетесь?

- В детском доме работаю.

- А вы - тоже? - спрашиваю у второй.

- Да.

- Как там обстановка?

- Нормальная. Мы ходим на работу, температуру измеряем, соблюдаем масочный режим.

Желаю собеседницам крепкого здоровья, двигаюсь дальше.

Захожу в продуктовый. Из динамиков доносится голос, который просит соблюдать дистанцию и не трогать продукты, если не уверен, что купишь. «…Оценивать фрукты и овощи визуально, избегая контакта», - успел я записать окончание фразы.

Пытаюсь взглядом просканировать качество грейпфрутов. Ловлю себя на мысли, что вот так - не потрогав - брать товар совсем непривычно. Выбираю самый яркий, отправляю в корзинку и вижу: попка-то - подгнившая! Ну уж нет, мой оранжевый дружок, ступай-ка ты обратно в лоток. Интересно, это вообще законно - то, что я сделал?..

Прихватив сладостей к чаю по акции, ступаю дальше. Прохожу мимо высотки, рядом - футбольная площадка. На ней гоняет мяч детвора. Ладно дети, они не понимают. Но почему родители позволяют?

И под занавес патруля захожу в магазинчик суши, расспрашиваю.

- Людей точно не меньше. Вот в пятницу-субботу больше доставку заказывали, а сейчас сами приходят, - говорит «роллмейстер». - Утром поменьше людей было. Они выспались и пошли гулять.

- А нам приходится их за дверь выводить. Нельзя внутри находиться. Заказал - и выходишь, - добавляет кассир.

Понимаю, что дальше расспрашивать уже не с руки - подошел очередной покупатель. Интересно даже: выходные, а не все готовы сами ужин приготовить. Или запасы гречи в шкафах иссякли?