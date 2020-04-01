«Это беспредел какой-то! Они закон вообще читали?»: в метро на самоизоляцию отправляют газетные киоски

Утром 1 апреля новосибирским киоскерам было совсем не до шуток: сотрудники метрополитена пришли вместе с полицейскими к торговым точкам и потребовали их закрыть.

- Было около 9 часов утра, мы проработали меньше двух часов, - рассказал КП-Новосибирск Александр Тихомолов, руководитель ИП Тихомолов - его киоск находится на станции метро «Красный проспект». - Стали объяснять, что мы торгуем товарами первой необходимости - теми же влажными салфетками, бумажными платочками. Киоски не должны были закрывать! Но нас и слушать никто не хотел!

Покупатели, на глазах которых киоскеров выгоняли, возмущались и пытались отстоять любимые торговые точки.

- Один дедушка за газетами пришел, так он даже купить ничего не смог. Но за нас заступался, - говорит Александр.

История повторилась и на станциях «Сибирская» и «Площадь Маркса», но уже в другой киосковой сети - ООО «Каталог».

- Это беспредел какой-то! Они закон вообще читали? В наших киосках добрая половина товаров - первой необходимости: кроме салфеток, это антисептики, мыло, зубные щетки, - перечисляет директор Максим Болотин. - А еще продукты: вода, печенье, шоколад. Но нас пытались убедить, что эти товары к продуктам не относятся!

Предприниматель подсчитал примерные убытки: за день от своей сети он получил выручку вполовину меньше, чем обычно. Немного спасли ситуацию киоски, которые работают на улице, а не в метрополитене. К слову, к ним никаких претензий не было.

- А у меня ведь в метро аренда проплачена до конца апреля. Будем теперь решать, что делать, - рассуждает Максим.

Единственной, кому удалось отстоять свои киоски, стала Вера Гаврилова, директор АО «АРП - ФраМ». Ее киски есть на станции метро «Красный проспект».

- К нам сначала подошли, удостоверились, что есть товары первой необходимости: «Все нормально, торгуйте», - описывает Вера Гаврилова. - А уже в обед заявили, что мы должны закрыться. Моего продавца довели до того, что она потом работать не смогла: пошла в медпункт, у нее давление подскочило! И мы понятия не имеем, что с нами будет завтра!

Корреспонденты КП-Новосибирск обратились в Новосибирский метрополитен, чтобы выяснить, почему в подземке киоски закрывают, если на улице они работают и нареканий к ним нет. Но оперативно комментарии получить не удалось.

- Пишите запрос, - коротко ответили в метрополитене.

Мы так и сделали, ответ обязательно опубликуем.

КОНКРЕТНО

«Это внутреннее дело метрополитена»

Корреспонденты КП-Новосибирск попробовали обратиться и в мэрию Новосибирска, но нас отослали все в ту же подземку.

- Киоски находятся на частной территории, и мы к ним не имеем никакого отношения, - заявили корреспондентам КП-Новосибирск. - Это внутренне дело метрополитена.