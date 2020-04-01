Коронавирус в Армении, последние новости на 1 апреля 2020: больных уже – 571 человек, снят с рейсов общественный транспорт

В Армении прибавилось людей, зараженных коронавирусом. 1 апреля такой диагноз поставлен 571 человеку. За минувшие сутки число увеличилось на 39. Таковы данные Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава Армении.

Фактически динамика распространения болезни немного снизилась. С 31 марта на 1 апреля она составила немного более 7%, тогда, как сутками ранее составляла 10%. Впрочем, итог одних суток – слишком незначительная выборка, чтобы говорить о тенденции к снижению заболевания. Также динамика может отражать успехи в диагностике, а не в распространении болезни.

- То, что делается сегодня системой здравоохранения Армении, в десять раз больше, чем ожидалось, - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минздрава Армении Алина Нигосян.

Очередная мера, которую предпринимают власти страны – остановка общественного транспорта. Теперь он не выходит в рейсы. Исключение – железнодорожное сообщение и такси.

В стране продолжает действовать режим чрезвычайного положения, который введен до 14 апреля.

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