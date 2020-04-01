«Дочка теперь косит левым глазом!»: мать трехлетней девочки просит наказать владельцев лошади, которая покалечила ребенка

В Новосибирске мама трехлетней девочки добивается наказания для конного клуба. Ее дочку Дану* во время масленичных гуляний сильно лягнула лошадь. Ребенок оказался в больнице, а мама написала заявление в полицию. И вот из МВД пришел ответ: полицейские правонарушений не нашли. Женщина обратилась с жалобой в прокуратуру и грозится теперь засудить конный клуб. Как детский праздник превратился в скандальную историю, - в материале КП-Новосибирск.

«Я БУКВАЛЬНО ВЫТАЩИЛА СВОЕГО РЕБЕНКА ИЗ-ПОД КОПЫТ»

Наталья Хорева говорит, что масленичные гуляния на ОбьГЭС теперь снятся ее трехлетней Дане. Месяц назад, когда наш город еще не знал самоизоляции, девочка с мамой пришли на праздник возле Дома культуры «Приморский». На площадке тогда собрались десятки детей и взрослых, всюду звучали народные песни, а у фонтана стояла лошадь по кличке Гренада.

Ребятня облепила животное, а девушка-конюх усадила в седло девятилетнего мальчика. Наталья с дочерью были поблизости. Девочка повернулась к животному спиной, внезапно лошадь оказалась рядом, еще секунда - и Дана уже была у нее под копытами.

- Кобыла стояла в трех метрах от нас, я боковым зрением увидела ее приближение, она лягалась. Я буквально вытащила свою дочь из-под ее копыт. Но лошадь успела ударить дочку по голове. Даша упала лицом на лед, разбила нос… Она сильно ударилась, - рассказала КП-Новосибирск мама девочки Наталья Хорева.

Очевидцы вызвали «Скорую», потому что ребенок был почти без чувств.

- Дочка начала закатывать глаза, ее вырвало кровью на снег, - описывает мама.

Мама девочки требует большей компенсации, чем 15 тысяч рублей, но точную сумму не называет. Фото: предоставлено Натальей ХОРЕВОЙ.

«БОИТСЯ ТЕПЕРЬ ПРАЗДНИКА И ШУМА»

Малышку увезли в детскую больницу № 1, где поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей лба». Девочку выписали из больницы через три дня, сделав томограмму и МРТ - внешне ребенок казался здоровым. Но при выписке врачи указали сотрясение мозга, дизартрию и мышечную дистонию. Мама считает, что это следствие удара копытом.

- После выписки из больницы ребенок начал косить левым глазом. Мы пошли к окулисту, врачи говорят, что может понадобиться операция. Тогда нас спасло, что дочка была в шапке и капюшоне. Но я виню не животное - скорее, виноват конный клуб, который не уследил за кобылой. Нельзя было катать детей в центре толпы. И почему на лошади не было специальных связок, чтобы она не лягалась? - задает вопрос Наталья Хорева.

Полицейские приехали на место сразу после инцидента - взяли показания свидетелей. Все подтвердили, что лошадь лягнула девочку. Но в возбуждении дела было отказано с формулировкой: «За отсутствием события преступления».

Мама Даны не согласна с таким решением. Говорит, ответственность лежит на конном клубе. К тому же в материалах дела есть показания 20-летней наездницы конноспортивного клуба Валерии, которая подтвердила факт удара. Девушка рассказывает, что восемь лет работает с Гренадой на праздниках, лошадь всегда вела себя спокойно и не «козлила». Это подтвердила и председатель правления клуба «У моря Обского», где шел праздник.

Наталья говорит, что конный клуб предлагал заплатить ей 15 тысяч рублей за мировое соглашение, но она отказалась. Точную сумму, которая бы ее устроила, она не называет.

- Слишком серьезные последствия. Дочь всегда была спокойная, никогда не была плаксой. А теперь у нее психика травмирована, она чаще видит кошмары, по ночам не спит. Стала бояться праздников, шума. На днях мы пойдем к окулисту, врач скажет, как лечить глаз - возможно, выпишет очки. Мы еще три месяца будем пить лекарства, и я планирую судиться с клубом по поводу компенсации, - говорит Наталья Хорева.

В конном клубе считают, что мама просто решила воспользоваться несчастным случаем и получить деньги.

- Начиная с первого часа проблемы мы пытаемся договориться с женщиной. Травмы нет - лишь легкое сотрясение и ушиб. Кто испугал лошадь - неизвестно, вообще непонятно, почему животное так себя повело. Полиция опросила несколько человек, и никто ничего вразумительного сказать не смог. Как специалист с многолетним стажем, скажу: контролировать животное на сто процентов невозможно, - сообщили КП-Новосибирск в руководстве клуба.

Материалы дела переданы в прокуратуру Советского района, где должны дать юридическую оценку: правы ли полицейские, что отказываются возбуждать уголовное дело. Уважаемые читатели, а как считаете вы?

* Имя девочки изменено по требованиям законодательства.