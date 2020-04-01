2020-04-01T11:41:14+03:00
Общество

Подразделения АО «РЭС» признаны готовыми к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

В течение первого квартала 2020 года на территории региона проходили многодневные учения в нескольких районах области, последние из которых завершились во второй декаде марта
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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Для обеспечения надежного функционирования электросетевого комплекса региона и оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации (ЧС), обусловленные как сезонными рисками, так и иными причинами, в постоянной готовности находятся силы и средства системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области - акционерного общества «Региональные электрические сети».

Чтобы обеспечить готовность оперативного реагирования на все виды ЧС, структурные подразделения Общества постоянно принимают участие в командно-штабных учениях (КШУ) и тренировках (КШТ). Учения проводятся ежегодно в соответствии с планом основных мероприятий АО «РЭС» в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности под общим руководством губернатора Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В течение первого квартала 2020 года на территории региона проходили многодневные учения в нескольких районах области, последние из которых завершились во второй декаде марта. В ходе КШУ муниципальные органы власти и оперативные службы отработали вопросы организации, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенними рисками. Участники показали готовность к реагированию на возможные риски при угрозе подтопления территорий, возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных опасными и неблагоприятными метеорологическими явлениями, авариями на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

Для участия в КШУ привлекались четыре подразделения АО «РЭС»: Усть-Таркский и Татарский районы электрических сетей (РЭС) филиала «Татарские электрические сети», а также Искитимский РЭС и Маслянинский РЭС филиала «Черепановские электрические сети».

На первом этапе учений в полной мере оценивалась готовность энергетиков к реагированию на возможные аварийные ситуации. Проверялось состояние техники, защитных средств, готовность резервных схем электроснабжения, знание персоналом своих функциональных обязанностей, работа оперативно-диспетчерского персонала, организация информационного обмена и множество других аспектов.

Кроме того, в Маслянинском районе в ходе штабной тренировки была отработана организация ликвидации очага лесного пожара и защита населенного пункта от угрозы перехода на него лесного пожара. А в Искитимском районе проведена специальная тренировка по противопожарной защите на социальном объекте с круглосуточным пребыванием людей и развертывание на территории района мобильного (палаточного) пункта временного размещения населения, пострадавшего в ЧС межмуниципального и регионального характера.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Персонал подразделений АО «РЭС», входящий в состав нештатных формирований ГОЧС, в ходе выполнения практических мероприятий по ликвидации аварий в различных условиях показал высокую степень готовности к выполнению задач по предназначению. Работая в ограниченных временных рамках и сложной метеорологической обстановке, специалисты АО «РЭС» подтвердили свое мастерство профессиональными и слаженными действиями по ликвидации условных аварийных ситуаций.

Действия органов управления и сил всех подразделений АО «РЭС», участвовавших в командно-штабных учениях, получили оценку отлично. А коллективу Искитимского РЭС по итогам КШУ было вручено благодарственное письмо Главного управления МЧС России по Новосибирской области за достигнутые успехи, проявленные в ходе учения, при решении задач гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Подробнее на сайте ГУ МЧС России по Новосибирской области

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