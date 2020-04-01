2020-04-01T10:57:44+03:00
Умные вещи

Tele2 начислит гигабайты тем, кто сидит дома

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, начисляет гигабайты абонентам, которые выполняют рекомендации по борьбе с коронавирусом и остаются дома
Поделиться:
Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
Изменить размер текста:

Компания запускает акцию «#домаподругимправилам». Тем самым оператор поощряет соблюдение режима самоизоляции по всей России, создает дополнительные возможности для пользования онлайн-сервисами и в том числе защищает абонентов тарифа «Социальный» - наиболее уязвимую сейчас аудиторию.

На фоне пандемии коронавируса важно соблюдать режим самоизоляции, свести к минимуму количество контактов и защищать пожилых людей, которые наиболее уязвимы перед инфекцией. Tele2 призывает абонентов беречь себя и близких и поощряет их к пребыванию дома. За каждый день дома Tele2 автоматически начисляет клиентам 1 Гб трафика. Гигабайты суммируются и действуют в течение месяца с первого дня, когда клиент начинает соблюдать правила самоизоляции.

Акция «#домаподругимправилам» распространяется на все актуальные тарифы: архивные и открытые для подключения тарифы линейки «Мой Tele2», «Премиум» и «Везде онлайн». Гигабайты также начисляются пользователям тарифа «Социальный», которые наиболее подвержены риску и должны соблюдать карантин. Ранее Tele2 максимально способствовала просвещению этих абонентов в части использования онлайн-услуг. Режим карантина и самоизоляции - лучшее время, чтобы продолжить освоение цифровых сервисов.

Гигабайты начисляются пользователю, даже если он вышел из дома в ближайшую аптеку или за продуктами. Алгоритмы big data позволяют ежедневно обновлять список участников проекта по геолокации и автоматически начислять «заработанный» интернет-трафик. Акция действует для клиентов Tele2 по всей России. Оператор будет начислять гигабайты в течение недели, объявленной нерабочей, - с 28 марта по 5 апреля, а сами гигабайты будут действовать 30 дней. В зависимости от изменения внешней ситуации оператор примет решение о возможности продления предложения. Подробнее по ссылке.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

- Эпидемиологи не устают повторять, что самой эффективной профилактической мерой против коронавируса является социальное разобщение. Но несмотря на их призывы, закрытие публичных мест, нам непросто изменить привычный образ жизни, ограничить круг общения и оставаться в замкнутом пространстве. Карантин, самоизоляция и удаленная работа не навсегда, но пока они первостепенны для купирования пандемии. Мы хотим напомнить нашим клиентам о важности пребывания дома, а заодно поощрить за выполнение рекомендаций по профилактике инфекции. Начисленные гигабайты можно использовать для просмотра фильмов, образовательных курсов или спортивных онлайн-уроков. Тогда дома будет совсем не скучно. И конечно, Tele2 не оставила без внимания пожилую аудиторию, которым сейчас особенно важно не выходить на улицу. Именно поэтому эти довольно внушительные объемы трафика будут доступны пользователям тарифа «Социальный».

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Билайн отказался от тарификации трафика государственных сайтов в мобильном приложении «Куб!»
Билайн объединил ссылки на популярные госуслуги и сайты органов государственной власти в мобильном приложении «Куб!» (6+) и отменил тарификацию внутри этого приложения для своих абонентов, принимая во внимание социальную значимость этих ресурсов
Новости 24
Власти Новосибирска сокращают работу метро
Нарушение домашнего режима самоизоляции в Новосибирске: какие штрафы предусмотрены
Коронавирус: под угрозой молодые и бедные
Запрет на поездки на личном автомобиле в Новосибирске: будет ли введен и для кого
«Заработок упал в полтора раза»: новосибирские таксисты массово увольняются из-за режима самоизоляции
О режиме работы отделений Банка УРАЛСИБ с 1 апреля 2020 года
Ушел на самоизоляцию: гвардейцы выселили их хостела посетителя-дебошира
Гвардейцы продолжат работать в период самоизоляции в Новосибирске
Мэрия Новосибирска опровергла сообщения о выдаче наборов «для борьбы с коронавирусом»
Двести тысяч на активацию донора: сибирячке с лейкозом требуется срочная пересадка костного мозга
«Может, обидел кого-то?»: в Новосибирске заминировали автомобиль
Серебряный твист: новосибирский пенсионер в блестящем костюме станцевал перед Ларисой Гузеевой
Высокий водитель с бородой пропал на полмесяца в Новосибирске
В ГУФСИН России по Новосибирской области требуются сотрудники
Выплаты безработным в Новосибирске 2020: какая положена компенсация, кому оплатят и как получить
Сибиряки выбирают мультфильмы и комедии в видеосервисе Wink
«Корову не подоишь»: фермеры рассказали о задержке посевной из-за коронавируса
В Новосибирске на пустых улицах столкнулись «Газель» и «Жигули»
Количество зараженных коронавирусом в Новосибирске на 1 апреля 2020 года: стало известно о десятой заболевшей
В Новосибирске дочка больной коронавирусом ходила в школу после приезда мамы из Европы
Завыли сирены: новосибирцам напомнили о том, что надо оставаться на самоизоляции
В мэрии рассказали, привезут ли в Новосибирск медицинские маски из Китая
«Погуляю с вашей собакой за 250 рублей»: сибиряк решил заработать на режиме самоизоляции
«Как он туда попал?»: пожилой сибиряк скатился под лестницу в подъезде и не смог выбраться
Помогут ли при коронавирусе прививки от гриппа, пневмонии и туберкулеза: разбираемся с экспертами
«Они покоцаны все»: врачи показали снимок легких зараженного коронавирусом
«Изолировался в кабинете»: у главного врача в больнице Коммунарки обнаружили коронавирус
Рассказываем, как в России будут собирать налог на доход от вкладов