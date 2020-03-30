Уличные музыканты играют в метро, бабушки бегают по аптекам: что делают новосибирцы в неделю выходных

В Новосибирске объявлена неделя самоизоляции, но горожане не спешат оставаться дома. Народу на улицах стало меньше, но все-таки есть - люди ходят по городу, стоят на остановках. Зачем они вышли из дома, что их заставило? Мы попытались это выяснить.

Новосибирцы готовы уехать из города в случае роста числа заболевших.Фото: Никита МАНЬКО

МАХНЕМ НА ЮГ

Новосибирцы пока массово не покидают город - зал ожидания вокзала Новосибирск-Главный выглядит привычно. Охранники на входе не измеряют температуру и не предлагают антисептики. Служба безопасности неохотно носит маски - у кого-то они приспущены.

Горожане пока не готовы отказываться от поездок - и собираются ехать семьями через полстраны. Самым безопасным считают купе - можно выкупить все билеты и запереться.

Родители и дети ждут, когда школы снова откроются.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У моего сына аллергия на березу, и мы прячемся в Анапе каждый год. Уедем 27 апреля, а вернемся 27 июня - билет купить еще можно. Некоторые поезда до Москвы уже отменили, но до Анапы - нет. В поезде много ребятишек, которым по медицинским показаниям надо сменить климат. Втроем с детьми мы выкупаем все купе, чтобы было безопаснее, - рассказала мать двоих детей Анастасия.

Анастасия поедет вместе с детьми на юг.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«БАБУШКИ, СИДИТЕ ДОМА!»

Большинство школьников и их родителей ждут, когда каникулы закончатся и дети вновь соберутся в классах. Мама школьницы - Анна говорит, что две трети класса дочери отказались от дистанционного обучения.

- Самоизоляция - это полумера. В продуктовых магазинах людей полно, это на улице их, может, не видно. Покупатели стоят близко друг к другу, метровую дистанцию никто не соблюдает. Дочка по возможности дома сидит, но сейчас мы поехали к бабушке с дедушкой, чтобы отвезти им продуктов. Учится дочь с помощью сайтов Uchi.ru и «Электронная школа» - нам всем раздали пароли. Смотрит мультики, фильмы, но в гости друг к другу не ходим и сами никого не приглашаем, - призналась Анна.

Коронавируса пенсионеры боятся меньше всего - они и так нечасто выходят из дома.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пенсионеры говорят, что уже пару недель живут в самоизоляции, но с утра побежали закупаться в аптеки. Хотя раскупают не маски и антисептики, а другие лекарства, прописанные врачами еще до эпидемии коронавируса. Пенсионерки чаще надевают маски, а пожилые мужчины их практически не носят, некоторые даже уходят, едва услышав вопрос.

- В основном провожу время дома, просто стала реже выходить на улицу. А так ничего в жизненном укладе не поменялось. Гречку или какие-то другие продукты я впрок не покупала, пока не паникую. Помощи родственников не требуется - иногда с мужем выскакиваем по необходимости, - говорит пенсионерка Любовь Павловна.

Продавцы ножей сидят без покупателей, зато патроны люди берут пачками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЧАЙ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Почти все столовые в городе закрыты, но некоторые кафе продолжают работать. Мы заглянули в одну, поинтересовались, не боятся ли заразы сотрудники кофейни.

- Мы пьем чай пуэр - в нем дубильные вещества, для иммунитета это хорошо. Чай с имбирем, облепиховый чай - очень полезны. В общем доступе для гостей у нас дезинфекторы, антисептики. Каждые два часа мы обрабатываем все поверхности, протираем поручни. Просим людей рассчитываться безналичным способом, стараемся не допускать больше двух-трех человек в помещении, - сообщил бариста кофейни Александр.

Больше трех не собираться - это правило действует в кофейнях.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В ресторанах и точках фастфуда можно заказать еду с доставкой. Продолжают работу только киоски, торгующие хот-догами и пирожками. Курьер службы доставки, которого не отпустили отдыхать, рассказал, как изменился его рабочий день.

- Заказов стало меньше, расстояния стали намного больше, но платят как обычно. Сейчас поступил заказ, расстояние между двумя точками - 15 километров. Маски я закупил, ношу их с собой в сумке. При выдаче кладу заказ на рюкзак и отхожу на три метра, клиенты забирают сами. Люди довольны, агрессии к курьерам не заметил, - поделился с КП-Новосибирск Азамат.

Продавцы ножей сидят без покупателей, зато патроны люди берут пачками.Фото: Алена МАРТЫНОВА

КОНТРАЦЕПЦИЯ - ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ

Работники торговых центров считают, что нужно ужесточить карантин, иначе ТЦ вновь станут опасными местами.

- Если мою точку закроют, я попытаюсь уехать на дачу и переждать все там. Желательно, чтобы карантин стал более жестким, как в Москве. Люди идут в торговые центры на выходные, мы это видим. Сейчас неделя пройдет - и люди опять вернутся. Опять будут ходить по торговым центрам с 9.00 до 22.00. Мне кажется, нужно вводить более строгие меры, чтобы люди сидели дома, - считает продавец японских ножей Ирина.

Страх перед опасным вирусом подстегнул людей снимать стресс естественным путем. Продавец секс-шопа в центре города Ксения рассказала, что люди запасаются презервативами и другими средствами контрацепции, а также кремами и лубрикантами с антисептиками.

Уличные музыканты верят в здоровый образ жизни и в лучшее.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ЛЕЧЕБНАЯ МУЗЫКА

Самые смелые и позитивные в полупустом городе - уличные музыканты. Артисты из перехода метро к станции «Сибирская» Влад и Ярослав не боятся подхватить вирус.

- Мы можем играть - мы играем. Людей стало меньше, они стали экономить деньги - понимают, что скоро ситуация обострится. Маски нам не нужны, у нас хороший иммунитет: здоровый образ жизни, спорт, йога и правильное мышление. Думаю, через пару недель мы не сможем тут играть, все будет закрыто. И мы уйдем на карантин, чтобы готовить новые песни и выступать с ними, когда все это закончится, - улыбается уличный музыкант Влад. - Все-таки что-то хорошее должно быть в коронавирусе. Может быть, это будет изоляция