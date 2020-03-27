2020-03-27T16:52:38+03:00
Общество

Надежность электроснабжения в нерабочие дни - под круглосуточным контролем АО «РЭС»

На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники
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Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
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25 марта 2020 года в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

Не допустить в предстоящие нерабочие дни перерывов в электроснабжении потребителей - главная задача персонала акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области. Оперативный персонал АО «РЭС» переведен в режим повышенной готовности, даже если технологические нарушения все же будут зафиксированы - энергетики всегда готовы незамедлительно принять меры по их устранению в кратчайшие сроки.

На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Каждое подразделение укомплектовано специальным оборудованием и снаряжением. При необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в любое время в целом на территории Новосибирской области могут быть дополнительно привлечены около 200 бригад и более 250 единиц техники, в том числе специализированной.

К сожалению, именно в период длительных выходных возрастает число нарушений правил безопасности при обращении с электроприборами и нахождении вблизи электроустановок, которые приводят к возникновению аварийных ситуаций и даже несчастным случаям. Поэтому АО «РЭС» еще раз напоминает потребителям о необходимости соблюдения правил электробезопасности.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Обнаружив оборванные, провисшие или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери электрощитовых, трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите об этом по единому номеру 112 либо по телефону, указанному на ближайшей к повреждению подстанции.

В случае возникновения аварийных отключений электрической энергии оперативную информацию можно уточнить в следующих инстанциях:

• аварийная служба УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах);

единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) г. Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru;

портал «Мой Новосибирск» или приложение «Мобильный Новосибирск» (для Android или IOS);

ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области;

• сельская или районная администрация;

• сетевая компания (диспетчерская служба соответствующего района НСО).

Кроме того, на официальном сайте АО «РЭС» функционирует раздел-памятка «Что делать при отключении электроэнергии?», где подробно описывается порядок действий в случае прекращения электроснабжения. Рекомендуем распечатать ПАМЯТКУ и хранить в доступном месте.

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