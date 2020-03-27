2020-03-27T16:25:14+03:00
Общество

Спортсмены поддержали инициативу о присвоении Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести»

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков призвал горожан оставить свою подпись на сайте новосибирскгерой.рф.
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Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».
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В столице Сибири продолжается общественная кампания поддержки горожанами присвоения Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». Больше 50 тысяч человек уже поставили свои подписи. 27 марта спортсмены клуба «Успех» присоединились к значимой для Новосибирска акции.

- На этой неделе областные парламентарии поддержали инициативу «Единой России» и обратились к президенту с просьбой присвоить Новосибирску почетное звание «Город трудовой доблести. На предприятиях города уже активно ведется сбор подписей, и сейчас к этой акции начали присоединяться спортивные структуры. По официальным данным, 56 тысяч человек проголосовали за то, чтобы нашему городу было присвоено это звание. Думаю, мы постараемся максимально охватить все спортивные учреждения - спортсмены дадут очень весомый прирост в сборе подписей, - сказал Дмитрий Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска, кандидат в мастера спорта по карате.

Дмитрий Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска, кандидат в мастера спорта по карате. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Дмитрий Колпаков, депутат Совета депутатов города Новосибирска, кандидат в мастера спорта по карате. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Напомним, все заполненные горожанами анкеты с подписями отправят в Москву, и достойным городам будет присвоено это почетное звание. Новосибирск уже в пятерке претендентов. Решение президента по этой инициативе ожидается к 1 мая.

- Наши воспитанники приняли эту инициативу на ура. Мы все - внуки и правнуки тех людей, тех героев, которые приложили фантастические усилия на фронте и в тылу для того, чтобы одержать Победу в Великой Отечественной войне. Думаю, все воспитанники клуба «Успех», а их около 800 человек, проголосуют и поддержат эту инициативу. А вслед за ними - их родители, дедушки и бабушки, - прокомментировал Константин Котов, тренер клуба «Успех».

Новосибирский каратист международного уровня Илья Грановесов считает, что Новосибирск вне всяких сомнений достоин почетного звания «Город трудовой доблести».

- Когда прилетаешь в Москву, то объявляют: город-герой Москва. Мне хотелось бы, чтобы такое почетное звание было и у Новосибирска. Всем родным и друзьям посоветую проголосовать на сайте. И верю, что Новосибирск обязательно получит это почетное звание, - поделился Илья Грановесов.

Илья Грановесов: - Всем родным и друзьям посоветую проголосовать на сайте. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Илья Грановесов: - Всем родным и друзьям посоветую проголосовать на сайте. Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Из-за пандемии коронавируса депутат Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Колпаков призывает всех желающих проголосовать на сайте новосибирскгерой.рф

- Все эти подписи также будут суммироваться с теми, что были оставлены на бумаге. Берегите здоровье, не болейте, голосуйте за Новосибирск - город трудовой доблести! - говорит Дмитрий Колпаков.

Справка «КП»

Президент РФ Владимир Путин в декабре 2019 года внес законопроект, в котором предлагается установить в нашей стране почетное звание «Город трудовой доблести».

В документе указано: «Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

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