2020-03-23T17:49:05+03:00
Общество

СГУПС провел оборонно-спортивную эстафету, которой в этом году 80 лет

В юбилейном состязании встретились студенты, преподаватели и выпускники
Валентина НЕПОМНЯЩАЯ
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В этапе «Переноска раненого» участвуют три представителя факультета: два юноши и девушка. Фото: Лидия БУДАРИНА/ЦСО СГУПСаВ этапе «Переноска раненого» участвуют три представителя факультета: два юноши и девушка. Фото: Лидия БУДАРИНА/ЦСО СГУПСа
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В Сибирском государственном университете путей сообщения прошло одно из самых долгожданных и значимых событий - 80-я юбилейная оборонно-спортивная эстафета. Мероприятие проводят ежегодно с 1939 года. Эстафета - дань памяти традициям, мероприятие объединяет студентов и школьников, выпускников, среди которых немало работников ЗСЖД, преподавателей и ветеранов спорта НИВИТа-НИИЖТа-СГУПСа. Кроме того, в этом году «оборонка» посвящена 75-летию Великой Победы. С самого начала эстафеты можно было почувствовать атмосферу того времени.

Дань памяти традициям

Торжественное открытие началось с возложения цветов к памятнику павшим воинам-нивитовцам. Оружейным залпом и минутой молчания почтили погибших в годы войны. Под марш духового оркестра участники эстафеты прошагали на линию старта.

80-я оборонно-спортивная эстафета традиционно состояла из 23 этапов. Наряду с непосредственно спортивными состязаниями - лыжи, кросс, бег на коньках - на территории СГУПСа развернулись настоящие военные действия. Участники разбирали и собирали автомат, надевали общевойсковой защитный костюм. Были и такие этапы, как «Переноска мин и переползание с ними под колючей проволокой», «Перевязка и переноска раненого». Самые меткие участвовали в этапе «Биатлон» - бег до огневого рубежа и стрельба по мишеням.

Оборонно-спортивная эстафета - это возможность, в первую очередь для студентов, показать себя и выступить за свой факультет.

- Спортом занимаюсь с детства - художественная гимнастика, танцы. В вузе заинтересовалась чирлидингом, - рассказывает одна из студенток. - А в «оборонке» участвую уже третий год. Первый раз принимала участие в этапе «Разборка и сборка автомата» - это мой любимый этап. И уже два раза участвую в этапе «Переноска раненого». Навыки, которые мы получаем здесь, могут пригодиться в жизни.

Через поколения до наших дней

Весь день на территории СГУПСа работала выставка ретротехники, обмундирования и оружия периода Великой Отечественной войны. Во дворе всех участников и болельщиков угощали солдатской кашей, за которой выстроилась огромная очередь. По радио в духе сводок Советского информбюро объявляли промежуточные результаты эстафеты.

Ветераны СГУПСа пришли на любимую «оборонку» в качестве гостей, они поделились своими воспоминаниями.

- Первый раз я принимала участие в 1958 году, бежала на лыжах 3 километра, - рассказывает Нина Барышникова. - Потом я стала преподавателем вуза и также участвовала в лыжных гонках. И студенты, и преподаватели были преданы своему университету и с радостью шли на эстафету. Спорт был для нас спутником жизни.

Спортивный дух - это то, что отличало СГУПС всегда. Студенты отстаивали честь вуза на городских, областных и международных соревнованиях и даже на Олимпийских играх. Зачастую получали высокие спортивные звания благодаря активному участию в спортивной жизни университета.

Торжественное открытие эстафеты: возложение цветов к памятнику павшим воинам-нивитовцам.Фото: Лидия БУДАРИНА/ЦСО СГУПСа

Торжественное открытие эстафеты: возложение цветов к памятнику павшим воинам-нивитовцам.Фото: Лидия БУДАРИНА/ЦСО СГУПСа

В этом году принимать участие в оборонно-спортивной эстафете особенно ценно и почетно - юбилей эстафеты и юбилей Великой Победы.

- Первый раз я участвовал в эстафете еще будучи учащимся факультета довузовской подготовки - бежал на лыжах. Позже стал студентом СГУПСа и принимал участие в «оборонке» на этапе «Бег в противогазе». Сейчас рад снова быть в строю в качестве выпускника. 80-я юбилейная эстафета - это история вуза, приятно стать ее частью, - рассказывает выпускник Максим Павлов.

Спортивный дух университета

Пока судьи подводили итоги эстафеты, на ледовом катке университета прошли традиционные соревнования по зимнему картингу на шипах среди 35 спортсменов. СГУПС представлял первокурсник факультета «Управление транспортно-технологическими комплексами» Иван Слузов, трехкратный чемпион Сибири по ледовому картингу. На этот раз Иван вошел в тройку призеров.

Среди победителей самой эстафеты были как команды факультетов, так и команды выпускников. В общекомандном зачете и по общей сумме очков первое место заняла команда факультета «Мировая экономика и право», что уже стало традицией. Второе общекомандное место - у выпускников.

Мероприятие объединяет все поколения вуза. Спортивный и корпоративный дух, командные устремления и патриотические традиции - все это с гордостью будет вспоминать каждый участник оборонно-спортивной эстафеты.

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