Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 марта 2020 года: туристки из четырех стран лечатся в инфекционке, из-за студента НГУ чуть не закрыли общежитие

На утро 22 марта не было выявлено ни одного нового больного коронавирусом в Новосибирске, согласно официальным данным Роспотребнадзора. Сейчас в инфекционной больнице от вируса лечатся четыре женщины - все они в разное время прилетели из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.

Всего на карантине в Новосибирской области находятся 918 человек. Это люди, которые недавно контактировали с инфицированными и теми, кто вернулся из-за границы.

ОБЩАГА С ИММУНИТЕТОМ

Целое общежитие НГУ могли закрыть на карантин из-за коронавируса. К счастью, этого не случится. Вернувшийся из Европы студент почувствовал, что заболел - после с температурой его госпитализировали в городскую инфекционную больницу.

Как рассказал врачам студент, он вернулся из Европы еще 4 марта. Руководство студгородка НГУ срочно закрыло все общежитие №9 на карантин, любые посещения были запрещены.

Через несколько часов врачи установили - у студента обычная простуда. Тест подтвердил, что инкубационный период уже прошел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767635" frameborder="0"></iframe> Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА

ЗАБУДЬТЕ ПРО ЕВРОПУ

Третья и четвертая сибирячки, заболевшие коронавирусом, испугались и перепутали даты своего прилёта. Одна женщина заразилась в Лондоне, другая - в Цюрихе, и сначала они сказали врачам неверные даты своего прилета. Но при сверке списков пассажиров, сотрудники МВД и Роспотребнадзора обнаружили ошибку.

По подтвержденным датам, самолет авиакомпании S7 2511 вылетел из Москвы 16 марта и прибыл в Новосибирск 17 марта. Самолет авиакомпании «Победа» 557 вылетел из Санкт-Петербурга 12 марта и прибыл в Толмачево 13 марта.

ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЮТ С ТЕПЛОВИЗОРАМИ

Студенты новосибирского медколледжа вышли встречать туристов - они меряют температуру всем прилетающим пассажирам в аэропорту «Толмачево». Волонтеры работают круглосуточно, сменами по три человека.

Медики измеряют температуру, не касаясь пассажиров - при помощи тепловизоров. Каждый пассажир получает памятку в подарок от волонтеров.

МАСКИ ВТРИДОРОГА

Новосибирцы скупают маски по 25 рублей и продают их по 70 рублей за штуку - первые торговцы с авто появились на улицах. Юристы уверены - продавать стерильные медицинские маски перекупщики не имеют права, так как для этого нужна лицензия. Но предприниматели могут торговать строительными масками, которые защитят от пыли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="358" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/767866" frameborder="0"></iframe> Видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети.

ВАШИ ЛАЙКИ В НАШИХ СЕРДЦАХ

Новосибирские волейболисты «Локомотива» прославились в соцсетях, притом не только победой над питерским «Зенитом». Пользователи соцсетей оценили видео, где игроки «Локомотива» машут «невидимым болельщикам», проходя мимо пустых трибун. Фанаты команды не остались в стороне и признались в любви спортсменам в комментариях.

«ПОЛКОВНИКА НИКТО НЕ СЛЫШИТ»

Звезды русского рока из группы «Би-2» перенесли свой концерт в Новосибирске на несколько месяцев. Кроме того, Шура и Лева решили перенести целый тур по Сибири, отменив даты концертов в Иркутске, Красноярске, Томске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса. Музыканты сказали, что не могут рисковать здоровьем поклонников и попросили не сдавать билеты, а дождаться концерта 25 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/766297" frameborder="0"></iframe> Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию

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