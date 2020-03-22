Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 22 марта 2020 года: туристки из четырех стран лечатся в инфекционке, из-за студента НГУ чуть не закрыли общежитие
На утро 22 марта не было выявлено ни одного нового больного коронавирусом в Новосибирске, согласно официальным данным Роспотребнадзора. Сейчас в инфекционной больнице от вируса лечатся четыре женщины - все они в разное время прилетели из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии.
Всего на карантине в Новосибирской области находятся 918 человек. Это люди, которые недавно контактировали с инфицированными и теми, кто вернулся из-за границы.
ОБЩАГА С ИММУНИТЕТОМ
Целое общежитие НГУ могли закрыть на карантин из-за коронавируса. К счастью, этого не случится. Вернувшийся из Европы студент почувствовал, что заболел - после с температурой его госпитализировали в городскую инфекционную больницу.
Как рассказал врачам студент, он вернулся из Европы еще 4 марта. Руководство студгородка НГУ срочно закрыло все общежитие №9 на карантин, любые посещения были запрещены.
Через несколько часов врачи установили - у студента обычная простуда. Тест подтвердил, что инкубационный период уже прошел.
Делаем маску своими руками.Алена МАРТЫНОВА
ЗАБУДЬТЕ ПРО ЕВРОПУ
Третья и четвертая сибирячки, заболевшие коронавирусом, испугались и перепутали даты своего прилёта. Одна женщина заразилась в Лондоне, другая - в Цюрихе, и сначала они сказали врачам неверные даты своего прилета. Но при сверке списков пассажиров, сотрудники МВД и Роспотребнадзора обнаружили ошибку.
По подтвержденным датам, самолет авиакомпании S7 2511 вылетел из Москвы 16 марта и прибыл в Новосибирск 17 марта. Самолет авиакомпании «Победа» 557 вылетел из Санкт-Петербурга 12 марта и прибыл в Толмачево 13 марта.
ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЮТ С ТЕПЛОВИЗОРАМИ
Студенты новосибирского медколледжа вышли встречать туристов - они меряют температуру всем прилетающим пассажирам в аэропорту «Толмачево». Волонтеры работают круглосуточно, сменами по три человека.
Медики измеряют температуру, не касаясь пассажиров - при помощи тепловизоров. Каждый пассажир получает памятку в подарок от волонтеров.
МАСКИ ВТРИДОРОГА
Новосибирцы скупают маски по 25 рублей и продают их по 70 рублей за штуку - первые торговцы с авто появились на улицах. Юристы уверены - продавать стерильные медицинские маски перекупщики не имеют права, так как для этого нужна лицензия. Но предприниматели могут торговать строительными масками, которые защитят от пыли.
Видео волейболистов, благодарящих «невидимых» фанатов, растрогало соцсети.
ВАШИ ЛАЙКИ В НАШИХ СЕРДЦАХ
Новосибирские волейболисты «Локомотива» прославились в соцсетях, притом не только победой над питерским «Зенитом». Пользователи соцсетей оценили видео, где игроки «Локомотива» машут «невидимым болельщикам», проходя мимо пустых трибун. Фанаты команды не остались в стороне и признались в любви спортсменам в комментариях.
«ПОЛКОВНИКА НИКТО НЕ СЛЫШИТ»
Звезды русского рока из группы «Би-2» перенесли свой концерт в Новосибирске на несколько месяцев. Кроме того, Шура и Лева решили перенести целый тур по Сибири, отменив даты концертов в Иркутске, Красноярске, Томске, Кемерове и Барнауле в связи с угрозой коронавируса. Музыканты сказали, что не могут рисковать здоровьем поклонников и попросили не сдавать билеты, а дождаться концерта 25 мая.
Как правильно мыть руки.Чтобы защититься от коронавируса, важно часто и правильно мыть руки. А как правильно? Смотрите нашу видеоинструкцию
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Убьет ли весна «китайскую чуму»: вирусолог ответил на 10 главных вопросов о коронавирусе
Новой болезни уже два месяца. А до сих пор эта зараза окружена фейками, слухами и догадками. Профессор вирусологии объясняет, что мы знаем о болезни доподлинно (подробнее).
«Не такой уж он летучий и боится водки»: вирусолог объяснил, почему отступает коронавирус
Почему новый вирус не любит европейцев? Помогают ли маски? Можно ли бороться против заразы отбеливателем? Объясняет вирусолог Александр Чепурнов (подробнее).
Роспотребнадзор рассказал о признаках заражения «китайским» коронавирусом
Впервые было подтверждено, что опасный вирус передается от человека к человеку. Глава экспертной комиссии Госкомитета КНР по вопросам здравоохранения Чжун Наньшань рассказал, что есть данные, в том числе, о заражении 14 медиков (подробнее).
«Здесь сибирская язва, Эбола и черная оспа!»: журналистам «КП» удалось попасть в секретный центр, где наши ученые изобретают вакцину от коронавируса
Наши корреспонденты впервые побывали на территории закрытого вирусологического центра «Вектор» в Новосибирске (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU