«Когда во мне что-то надломилось, меня выбросили»: ученый отправил жену в психбольницу и забрал у нее троих детей

Многодетная мама из Новосибирска обвинила бывшего мужа в том, что он довел ее до психбольницы, а потом забрал детей. Хотя поводом для посещения психиатра стала именно измена супруга.

«Я ВЦЕПИЛАСЬ В НЕГО КАК РЕБЕНОК»

Молодые ученые-биологи Игорь* и Мария* познакомились 21 год назад, когда были студентами - в лаборатории одного из институтов СО РАН. Задумчивый и серьезный Игорь поселился в сердце старшекурсницы, она переехала из родного Томска в Новосибирск, а через два года влюбленные поженились.

Игорь работал ученым в одном из институтов, а Маша переучилась на флориста, трудилась в одном из известных цветочных салонов. Вскоре в жизни пары появились настоящие «цветы жизни» - дети. Супруга родила троих ребятишек. Но именно после третьих родов любовные отношения дали трещину.

Мария рассказывает, что в 2013 году случайно увидела любовную переписку на компьютере мужа. Он флиртовал со своей аспиранткой. С тех пор мир постепенно начал рушиться. А окончательно разбился, когда младшей девочке не было и года.

- Я только родила третьего ребенка, у меня была послеродовая депрессия. Старшая дочка-подросток показывала бунтарский характер, у среднего сына были проблемы со здоровьем. От физической и эмоциональной усталости у меня скакало давление до 180, горели щеки и ладошки, жутко болела спина и начались проблемы с глазами. Я тащила весь дом на себе, пока супруг готовился к защите докторской диссертации, при этом я еще должна была хорошо выглядеть и не заикаться о том, что мне тяжело. Была ситуация, что я никак не могла уснуть, ходила по дому в темноте, попыталась на кухне налить себе успокаивающее и разбила рюмку. Муж все это преподнес так: «О, так ты не в себе, утром поедем к врачу», - рассказала КП-Новосибирск Мария.

Мария с младшей дочкой, которую воспитывала с рождения, но в конце 2019 года суд постановил передать девочку отцу. Фото: предоставлено героем публикации.

Женщина признает, что ее действительно мучила бессонница. Поэтому предложение супруга: «Давай покажем тебя специалисту», - не вызвало подозрений. После приема у платного психиатра Марии сразу вызвали бригаду «Скорой помощи», женщину увезли в стационар Новосибирской психиатрической больницы № 3.

- Я вцепилась в мужа как ребенок. Он обещал поддерживать меня. Я была измотана, долго не спала… В больнице меня накачали лекарствами. Очнулась я только через несколько дней. Пришла в себя, а врач спрашивает: «Ну что? Вы до сих пор считаете, что у вас ребенка в роддоме подменили? Вы при поступлении это говорили». Я была в шоке! Я такого не говорила. Через несколько дней приходит врач, показывает снимок: «Мы подозреваем у вас туберкулез». И меня увезли в диспансер. Кстати, туберкулеза у меня так и не нашли, - вспоминает Мария.

Из больницы женщина вышла с психиатрическим диагнозом. Мария называет его нехотя, так как считает липовым, и просит не публиковать. Скажем лишь, что обычно его ставят буйным и помешанным.

Муж ее уже не поддерживал. Убедил развестись без претензий. В результате женщина не получила ни алиментов, ни доли в квартире, купленной на маткапитал.

- Он сказал: «У тебя диагноз. Давай по-хорошему: старших детей отдаешь мне, а младшую - ей и года не было! - забираешь с собой и едешь к родителям в Томск». Шантажировал меня диагнозом, который вообще непонятно как был мне поставлен, - говорит Мария. - Муж вынудил меня подписать бумаги… А сам стал жить с той самой аспиранткой.

Женщина борется за проживание хотя бы вместе с младшей дочкой. Фото: предоставлено героем публикации.

«Я БЕЗУМНО СКУЧАЮ ПО ДЕТЯМ»

Бывшие супруги подписали мировое соглашение. «Сделка» о том, что старшие дети будут жить с папой, была оформлена юридически. Мария говорит, была уверена, что худой мир лучше хорошей войны. Думала, будет навещать детей, видеться с ними по скайпу, переписываться в соцсетях.

- Старших детей он мне не отдал под тем предлогом, что я не смогу их обеспечить, так как болею. Видеться с ними давал со скрипом. То они заняты, то болеют… Я сказала, что в судебном порядке буду добиваться, чтобы он не препятствовал нашему общению. Писала жалобы в опеку. Еще подняла вопрос о квартире, купленной на маткапитал. Его это задело, и он начал мстить, угрожать, что отнимет и младшую девочку, раз я так себя веду, - продолжает Мария.

С лета 2019 года отец стал писать жалобы на бывшую в администрацию Ленинского района города Томска. В жалобах говорилось, что Мария якобы не может воспитывать девочку, потому что не имеет постоянного источника дохода, страдает психическим заболеванием, ведет аморальный образ жизни.

В ответ матери пришлось собирать справки о том, что дочь ходит в детский сад и на дошкольные платные курсы, а сама она не пьет и регулярно посещает психиатра. Бывший муж подал иск в суд об определении места жительства девочки. И на время судебных разбирательств суд вынес определение: передать ребенка отцу. Девочку у матери забрали.

Мария показывает кучу видеороликов, которые рвут сердце даже не знакомому с этой историей зрителю. Вот она привезла младшей дочке курточку, подарки. Звонит в дверь, а ее не пускают на порог. «Дети спят, женщина», - говорит ей мужской голос, открывая и резко закрывая дверь. Хотя время не позднее. Затем уже женский голос обещает «поколотить» визитершу, если та «разбудит детей». Еще один ролик - дверь открывает бывший муж, но не собирается показывать детей матери, а холодно говорит, что посоветуется с юристом.

- Я безумно скучаю по детям, младшей всего четыре года! Что он делает? - плачет Мария. - Я работаю продавцом, постоянно контактирую с людьми, если бы у меня было не в порядке с головой, наверное, все это заметили бы. Но я здорова и не опасна для детей!

Мария говорит, что отец детей все время находит отговорки, почему те не могут общаться по скайпу или увидеть маму. Фото: предоставлено героем публикации.

«ОТЛИЧАЛАСЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ НЕАДЕКВАТНОСТЬЮ»

В декабре бабушка и дедушка пытались созвониться с внуком по скайпу, но после спора с бывшим зятем детям запретили редкие сеансы видеосвязи. Затем старшая дочь заблокировала мать во всех соцсетях.

- Он настраивает их против меня, - уверена женщина.

Мария написала петицию на www.change.org под названием «Дети имеют право на маму!».

- Я не сделала ничего предосудительного и аморального, не употребляла наркотики и не злоупотребляла алкоголем, не вела распущенный или аморальный образ жизни. Я просто была женой и мамой. В какой-то момент, когда во мне что-то надломилось, меня выбросили из дома и из жизни моих детей, - написано в петиции.

Но что, если мать действительно опасна для детей? В определении суда, который отдал младшую дочку отцу, процитированы слова психиатров. Например, описывается состояние многодетной женщины при первом посещении больницы: «При контакте со специалистами высказывала бредовые идеи, в том числе о подмене ребенка в роддоме, отличалась эмоциональной неадекватностью, легко переходила к гневливости», «на приеме с мамой… просила маму убить ее… суицидальные мысли». Сама Мария показывает экспертизу от правозащитного центра «Справедливая медицина», где сказано, что ее болезнь находится в стадии ремиссии: «Вопрос относительно «возможной опасности» некорректный, так как, по данным статистики, люди, не имеющие психических нарушений, значительно чаще совершают преступления и чаще представляют опасность для других».

- Эти определения о моем психическом расстройстве были вынесены еще в 2016 году, тогда я была в абсолютно беспомощном состоянии, молча со всем соглашалась. Сейчас есть заключение московских независимых экспертов, что многие определения в диагнозе - ложь. Моя последняя госпитализация была в июне 2019 года, томские врачи подтвердили, что расстройство находится в стадии ремиссии и, возможно, было связано с послеродовой депрессией, что встречается у многих женщин, - говорит Мария.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с бывшим мужем Марии. Игорь попросил нас приехать на встречу с его адвокатом. А тот заявил, что «не имеет права разглашать подробности материалов дела», дав понять, что комментировать ничего не будет. Но мы готовы дать высказаться и второй стороне этой истории.

* Имена изменены по этическим соображениям.