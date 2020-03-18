2020-03-18T14:18:35+03:00
Умные вещи

Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса

18 марта2020 года, Москва -Билайн сообщает о комплексе инициатив, предпринятых компанией для содействия борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Поделиться:
Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».
Изменить размер текста:

• С 19 марта в 5 раз увеличивается количество звонков и интернета для клиентов Билайн в международном роуминге

• С 19 марта обнуляется стоимость звонков для абонентов Билайн в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по теме коронавирусной инфекции

• С 23 марта Билайн обеспечит возможность своим клиентам пользоваться услугами широкополосного доступа и сервисом Билайн ТВ в своей сети широкополосного доступа даже при нулевом балансе абонентского счета

• С 25 марта заработают короткие номера для дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции

• Билайн внимательно следит за развитием ситуации и будет внедрять новые инициативы и предложения, направленные на помощь своим абонентам в сложившихся обстоятельствах.

С 19 марта Билайн в 5 раз увеличивает количество минут и интернета в составе популярных услуг в международном роуминге для тех клиентов, кто в настоящий момент находится за границей.На территории более 100 стран мира ежедневно клиентам Билайн будут доступны услуги мобильной связи в 5 раз больше за те же деньги!

С 19 марта Билайн обнуляет стоимость звонков для своих абонентов в роуминге на телефон горячей линии Ростуризма по вопросам коронавируса. Номер горячей линии +74996781203. Горячая линии организована совместно с ассоциацией «Турпомощь» и действует круглосуточно. Позвонить за 0 рублей на эту горячую линию может любой абонент Билайн, где бы он ни находился – дома, в поездках по России или за границей.

С 23 марта Билайн обеспечит своим клиентам возможность пользоваться услугами ШПД и сервисом Билайн ТВ в сети ШПД Билайн даже при нулевом балансе абонентского счета.Такая возможность заработает автоматически и не потребует от клиентов каких-либо действий.

С 25 марта заработают короткие номера для более удобного дозвона на горячие линии по теме коронавирусной инфекции. Звонки на данные номера не будут тарифицироваться у всех клиентов Билайн.

Кроме того, с 13 марта 2020 года для абонентов Билайн в приложении «Мой Билайн» (12+) доступна информация о профилактике коронавируса. Мы информируем наших клиентов о том, где можно найти актуальные данные о способах профилактики, через SMS и push-уведомления.

Все инициативы будут действовать по 30 апреля 2020 года включительно и могут быть продлены.

Билайн внимательно следит за развитием ситуации вокруг новой коронавирусной инфекции и продолжит внедрять все необходимые дополнительные инициативы, призванные обеспечить комфорт и поддержку наших клиентов в условиях меняющихся непростых обстоятельств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие фены для волос 2020
Фен для волос - незаменимый помощник и зимой, и летом. В холодное время года можно сделать настолько эффектную укладку, что ей не будет страшна даже шапка. Летом он тоже придает волосам красивую форму. "Комсомольская правда" поможет выбрать фен, который п
«Умный дом» от «Ростелекома» для новоселов Новосибирска становится все ближе
Более сорока владельцев квартир в новостройках по улице Тюленина в городе Новосибирске сразу после заселения смогут оценить достоинства комплексного решения «Умный дом» от «Ростелекома»
Аналитики МТС Банка составили рейтинг подарков в Новосибирске и области
Сотрудники МТС Банка изучили траты новосибирцев в период Дня защитника Отечества и Международного женского дня и подготовили рекомендации по подаркам на любой бюджет, ориентируясь на средний чек в разных категориях
Лучшие солнцезащитные кремы для лица 2020
Многочисленные исследования давно доказали: вред ультрафиолетового излучения для кожи – оно ускоряет ее старение, вызывает преждевременные морщины, нарушает пигментацию, а также провоцирует рак. Поэтому крем с солнцезащитным фильтром SPF – важное средство
Новости 24
Очумелые ручки: сибиряк продавал пистолет-самоделку за 40 тысяч и попал под под следствие
Новосибирские моржи пожарили шашлыки, сидя в ледяной воде
Паводок в Новосибирской области 2020: синоптики рассказали, когда регион начнет топить
Пьет из бутылочки с соской: в Новосибирском зоопарке показали, как выкармливают малыша кинкажу
Tele2 обнуляет звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф
Новосибирцы опустошают полки в магазинах из-за коронавируса, а зря: объясняем почему
Рано радуются: новосибирским школьникам не продлят каникулы до 12 апреля
В Новосибирской области отменили досрочный этап ЕГЭ: объясняем, чего ждать выпускникам
Из-за угрозы коронавируса воду в аквапарке будут проверять каждые 4 часа
Названа дата ввода новосибирской станции метро «Спортивная»
Планетарий Новосибирска приостановил работу из-за коронавируса
Инвестиции в недвижимость Таиланда: как извлечь выгоду прямо сейчас