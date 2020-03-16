2020-03-16T09:02:11+03:00
Общество

«Ростелеком» сделает транспортную систему Новосибирска интеллектуальной

«Ростелеком» представил автоматизированную систему управления дорожным движением на совещании по реализации в Новосибирске национального проекта «Цифровая экономика»
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Фото предоставлено Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком».Фото предоставлено Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком».
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В заседании, которое провел мэр города Анатолий Локоть, участвовали руководители ИТ-компаний, представители научных институтов и разработчики интеллектуальных сервисов и приборов.

Специалисты «Ростелекома» объяснили собравшимся, как цифровизация транспортной сферы поможет снизить аварийность на трассах Новосибирска, сократить среднее время в пути и повысить скорость реагирования на дорожные инциденты.

- Интеллектуальное управление транспортом позволяет централизовать управление дорожными потоками, чтобы можно было оперативно реагировать на нештатные ситуациии увеличивать пропускную способность самых загруженных перекрестков города, - отметил Павел Солдусов, начальник отдела прикладных проектов Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - Автоматизированная система управления учитывает текущий трафик и меняет режим работы светофоров, подстраиваясь под дорожную ситуацию. Кроме того, можно задать график их переключения в зависимости от времени суток и потока машин.

Фото предоставлено Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком».

Фото предоставлено Новосибирским филиалом ПАО «Ростелеком».

Управлять этими интеллектуальными процессами возможно с помощью дорожного контроллера «Синтез». Это российская разработка, которая позволяет агрегировать информацию с периферийных устройств, расположенных на светофорах и других дорожных объектах. При этом информацию можно передавать как по оптоволоконным линиям связи, так и по беспроводным каналам, чтобы снизить стоимость решения и сократить время установки приборов на удаленных участках.

- Безусловно, нам нужно переходить к созданию единых цифровых технологий. Это сулит экономические преференции и технологический прорыв. Цифровая экономика - это система, которая должна заработать во всех сферах городской жизни, именно на это нацелен наш муниципалитет, - сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. - Чтобы называться цифровым городом, недостаточно построить умную остановку. Нужно, чтобы это стало частью интеллектуального пространства, которое позволит управлять движением и ориентироваться в городе.

Пилотный проект по автоматизации управления дорожным движением уже одобрен. Весной этого года компания готова начать его реализацию на одной из самых загруженных магистралей Новосибирска в Ленинском районе - на улице Немировича-Данченко, на участке от площади Лыщинского до улицы Сибиряков-Гвардейцев.

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